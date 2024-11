Сладката разлика във височината на Тейлър Суифт и Сабрина Карпентър (ВИДЕО)

Т ейлър Суифт и Сабрина Карпентър споделяха във времето няколко сладки момента на сцената.

Един от тях беше след като Сабрина връчи на Тейлър наградата за любим музикален видеоклип (която тя спечели за „All Too Well (Taylor's Version)“) миналата година, когато Суифт я прегърна, след което нежно потупа Сабрина по главата, подчертавайки огромната разлика във височината им.

For every short friend, there needs to be a tall friend... it's just a law of science 💁‍♀️ #TaylorSwift and #SabrinaCarpenter share a sweet moment up on the #AMAs stage 💕 pic.twitter.com/sXCCjsbXYo