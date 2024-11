Уволниха свещеник, позволил на Сабрина Карпентър да заснеме провокативен клип

Р ъководителят на църквата в Ню Йорк, в която попзвездата Сабрина Карпентър е снимала провокативен музикален клип, е освободен от длъжност.

Разследването срещу монсеньор Джейми Гигантиело от църквата в Бруклин започна, след като той даде разрешение на американската певица Карпентър да заснеме видеоклипа към хитовата си песен „Feather“.

Priest who let Sabrina Carpenter film in church further stripped of duties https://t.co/BGhbhAaqFR

Сега Гигантиело е лишен от всякакви надзорни или управленски функции след проведеното разследване на видеоклипа, който по онова време „ужаси“ епархията - група църкви в областта, ръководена от епископ.

Във видеоклипа на „Feather“ Карпентър пристига пред църквата в квартал "Уилямсбърг" в розова катафалка.

След това се вижда как тя танцува пред олтара пред фалшиви ковчези, докато носи къса черна рокля и воал.

Междувременно по-широката проверка на монсеньора - почетна титла, която папата дава на свещеник в знак на признание за заслугите му към Католическата църква - разкри и други случаи на лошо управление и административни нарушения.

Епископът на Римокатолическата епархия на Бруклин Робърт Бренан заяви в изявление в понеделник, че Гигантиело е използвал кредитната карта на църквата за „значителни“ лични разходи.

New York priest who allowed Sabrina Carpenter to shoot music video in church further stripped of duties https://t.co/PedcZNCfBE

Той добави, че в периода 2019-2021 г. монсеньорът уж е прехвърлил 1,9 млн. долара от енорийски средства в банкови сметки, свързани с Франк Кароне, бившия началник на кабинета на кмета на Ню Йорк Ерик Адамс, който е разследван по обвинения в корупция.

Адамс беше арестуван през септември, докато все още изпълняваше длъжността кмет. Срещу него са повдигнати обвинения в заговор, измама по електронен път и подкуп, включително за това, че е позволил на турски служители и фирми да си купят влияние с незаконни вноски за кампанията и пищни пътувания в чужбина.

Преподобният Бренън твърди, че Гигантиело не е поискал предварително одобрение за транзакциите и не ги е документирал по подходящ начин, с което е нарушил инвестиционните политики и протоколи на епархията.

The leader of a New York City church where pop star Sabrina Carpenter filmed provocative scenes for a music video was stripped of his duties after church officials said an investigation revealed other instances of mismanagement. #CDNDigital



Read more: https://t.co/mVLlLjmCxE