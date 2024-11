Европейските награди на MTV: Триумф за Тейлър Суифт, Тайла и Сабрина Карпентър (СНИМКИ)

А мериканската поп звезда Тейлър Суифт триумфира в неделя вечер на Европейските музикални награди на MTV, като получи четири награди на церемония в Манчестър, посветена на най-големите имена в световната музика, предаде Франс прес.

34-годишната изпълнителка, която не присъстваше на церемонията, спечели в основните категории, сред които изпълнител на годината, най-добър изпълнител на живо и най-добър видеоклип за клипа си Fortnight. Тя спечели и в категорията за най-добър американски изпълнител.

