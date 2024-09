Сабрина Карпентър шокира с целувката си с извънземно на сцената (ВИДЕО)

С абрина Карпентър остави феновете зашеметени по време на страстното си изпълнение на MTV VMA 2024 в сряда, по време на което целуна извънземно.

25-годишната певица, която изпълни трите си хита „Please Please“, „Taste“ и „Espresso“, заключи устни с фигура, облечена в син костюм на извънземно, докато беше на сцената.

Sabrina Carpenter kisses an Illegal Alien at the #VMAs 👽👾 Humiliation Ritual? pic.twitter.com/d7BjSWsunB

В странното изпълнение се включиха и танцьори, облечени като астронавти, които създадоха неземна атмосфера, докато Карпентър изпълняваше знойни танцови движения.

Певицата, която в момента се среща с 31-годишния ирландски актьор Бари Кийгън, блестеше в блестящ костюм с пискюли, а платинено русите ѝ коси се спускаха на свободни къдрици. Звездата допълни визията си с блестящи токчета на платформа.

Сабрина спечели наградата „Песен на годината“ за своя хит „Espresso“. Красавицата започна изпълнението си, като се спусна на сцената на люлка, докато пееше „Please Please Please“ от последния си албум.

След това тя премина към песента си „Taste“ - която дебютира за първи път на живо - като извънземното и астронавтът танцуваха провокативно заедно.

Карпентър обаче прекъсна танца, като отблъсна астронавта и страстно целуна извънземното.

Последният ѝ хит за вечерта беше „Espresso“.

📸 Sabrina Carpenter makes out with an alien at the #VMAs pic.twitter.com/UU5KJBT0D7