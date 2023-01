Скуката е полезна, но технологиите я убиват

С поред ново проучване постоянното разсейване на социалните мрежи може да попречи на съзнанието ни да изпадне в по-дълбоко и пълноценно чувство на скука.

Това е жалко, тъй като пълната скука може да бъде благодатна почва за иновации, предава "Science Alert".

Това "дълбоко" ниво на скука е различно от първоначалното, повърхностно ниво на отегчение, което изпитваме, когато чакаме на автобусна спирка или нямаме търпение да свършат рекламите.

И все пак това първоначално потапяне в монотонността може да бъде моментално разсеяно с една проверка на Snapchat, Twitter, Instagram, TikTok или Facebook, което означава, че нашите нива на скука никога не преминават в зона на творчество.

"Дълбоката скука може да звучи като крайно негативно понятие, но всъщност тя може да бъде изключително положителна, ако на хората се даде възможност за необезпокоявано мислене и развитие", казва Тимъти Хил, социолог от университета в Бат, Великобритания.

"Трябва да признаем, че пандемията беше трагично, разрушително, поглъщащо преживяване за хиляди хора, но всички сме запознати с историите на тези, които при строгите органичения са намерили нови хобита, кариери или посоки в живота."

Хил и колегите му изследват живота на 15 души, които по време на пандемията от COVID-19 са получили платен отпуск или са били помолени да работят от дома си. Възрастта, професиите и образованието на участниците, които са били от Англия или Република Ирландия, са били различни.

"С участниците бяха проведени структурирани интервюта, в които те обясниха как са прекарали времето си по време на пандемията, както и какви чувства са изпитвали. Макар че скуката се появяваше отново и отново, тя често се преодоляваше чрез социалните медии и така наречения "doomscrolling", разказва Тимъти Хил.

Хората, участвали в проучването, които са изпитвали по-дълбока, задълбочена скука, са установили, че тя предизвиква чувство на безпокойство и празнота. Съществува обаче и нов стремеж към запълване на тази празнота: по време на пандемията са открити или преоткрити страсти като дърводелство, рисуване, писане и колоездене.

Изследователите искат да подчертаят, че много хора не разполагат с лукса просто да седят и да не правят нищо за продължителни периоди от време - и че социалните мрежи могат да бъдат жизненоважни за поддържане на отношенията със семейството и приятелите. Въпреки това те казват, че е важно да се отбележи как социалните мрежи влияят на нашето мислене.

"Проблемът, който забелязахме, е, че мрежите могат да облекчат повърхностната скука, но това разсейване изсмуква времето и енергията и може да попречи на хората да достигнат до състояние на дълбока скука, в което биха могли да открият нови страсти", казва Хил.

Идеята за повърхностната и дълбоката скука датира отпреди почти 100 години, когато немският философ Мартин Хайдегер изнася поредица от лекции. Хайдегер твърди, че скуката е изключително важна част от живота, която трябва да се култивира.

Интересно е, че през десетилетията след това сме разработили все повече начини да избегнем скуката: съзнанието ни вече може да бъде разсейвано денонощно благодарение на социалните мрежи и всичко останало, което предлагат смартфоните, таблетите и компютрите. Всъщност не е нужно никога да спирате и да се губите в мисли, ако не искате.

Други проучвания също така показват, че скуката и свързаното с нея блуждаене на свободния ум са важна основа за творчеството, което може би е причината толкова много добри идеи да ни идват под душа. Изследователите, които стоят зад това последно проучване, планират да задълбочат темата.

"Това изследване ни даде възможност да разберем как непрекъснато включената, 24/7 култура и устройствата, които обещават изобилие от информация и забавления, може да поправят повърхностната ни скука, но всъщност ни пречат да открием по-смислени неща", казва Хил. "Тези, които се занимават с дигитална детоксикация, може би са на прав път."