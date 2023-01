Невероятни загадки от филми. Ще успеете ли да ги разкриете сами?

Г атанките са увлекателни. Филмите са страхотни. Какво ще кажете за загадки от филми?

Това звучи като първокласно забавление! От древни времена хората обичат заплетени истории и мистерии.

Всяка култура има своите неразрешени главоблъсканици.

Хората са толкова обсебени неочаквани обрати, че е съвсем естествено филмите да изобилстват от такива.

Всички познаваме усещането, когато часовникът тиктака, главният герой е в опасност и ще се спаси само, ако успее да разплете мистерия.

Вижте няколко загадки от известни филми:

"Лабиринт"

"Лабиринт" е култов филм от 1986 г. с участието на Дженифър Конъли и Дейвид Боуи.

Една вечер родителите на 15-годишната Сара излизат на вечеря и тя трябва да остане да гледа малкото си братче Тоби.

За да се спаси от досадното задължение, тя призовава краля на таласъмите да вземе брат ѝ.

Той изпълнява желанието ѝ и взема бебето Тоби в двореца, разположен в центъра на сложен лабиринт.

Great news! We are now on Instagram! Give us a follow @LabyrinthFilmUK 🙌🏼 pic.twitter.com/6sNezDssHV — LABYRINTH MOVIE (@LabyrinthFilmUK) June 17, 2019

Загадка:

Има две врати. Едната води към замъка, другата към сигурна смърт. Можете да зададете по един въпрос на всеки пазач. Единият винаги лъже, другият казва истината. Как ще изберете кого да попитате?

Отговор:

Попитайте всеки от пазачите какво би отговорил другият. За да останете живи, трябва да използвате противоположната врата на тази, която са ви казали.

"Вътрешен човек"

„Вътрешен човек“ е трилър от 2006 г. на режисьора Спайк Лий.

Филмът разказва за сблъсъка между професионален банков обирджия (Клайв Оуен) и детектив (Дензъл Уошингтън).

Загадка:

Кое тежи повече? Всички влакове, които преминават през "Grand Central Station" в Ню Йорк или всички изсечени за година дъвета, необходими за отпечатване на американската валута.

Отговор:

Теглото им е еднакво и е равно на - нула. Доларите не се печатат на хартия от дървета, а влаковете не преминават през "Grand Central Station", а през "Grand Central Terminal"

"Хобит: Пущинакът на Смог"

"Хобит: Пущинакът на Смог" е фентъзи филм от 2013 г. на режисьора Питър Джаксън, втора част от адаптацията на романа „Хобит“.

HeyUGuys Interview Martin Freeman says he was blown away by The Hobbit The Desolation of Smaug http://t.co/4fOLBbsfOl pic.twitter.com/kTXD74sYLx — HeyUGuys Movie News (@HeyUGuys) December 11, 2013

Загадка:

Тридесет бели коня на червен хълм. Първо се лутат, сетне са неподвижни, накрая се клатят.

Отговор:

Зъбите

"Умирай трудно с отмъщение"

Филмът е добре известен на широката публика. Има много напрегнати сцени, които предизвикват зрителя.

Загадка:

"Докато отивах в Сейнт Айвс, срещнах мъж със седем жени. Всяка жена имаше по седем чувала. Всеки чувал имаше по седем котки. Всяка котка има седем котенца. Котенца, котки, чували и жени; колко отиваха в Сейнт Айвс?“

Отговор:

Само един - разказвачът.

"Батман завинаги"

С помощта на Робин Батман се бори срещу двама престъпници докато се опитва да устои на изкушението в лицето на млада психоложка.

Happy 63rd Birthday American actor Val Kilmer. Bruce Wayne/Batman in Batman Forever 1995, with Nicole Kidman as Dr. Chase Meridian. pic.twitter.com/e7cNnDpCMR — Masquerade (@Masquerade2376) December 31, 2022

Загадка:

Вземаш една, докосваш повърхността. Онова, което беше червено, сега е черно.

Отговор:

Кибритена клечка.

"Ангели и демони"

"Ангели и демони" е е американски филм по романа на Дан Браун Шестото клеймо. Той е продължение на касовият хит "Шифърът на Леонардо".

Watching Angels & Demons (2009).



Good, fun movie.

Hard to believe it’s been twelve years since it came out. pic.twitter.com/bYInSv19iK — Steve Olivas (@steveolivas) March 13, 2021

Загадка:

"От земната гробница с проход за демони,

„Прекосявайки Рим, мистичните елементи се разкриват.

Пътят на светлината е разкрит, свещеният тест започва.

Нека ангелите да ви водят във вашето свещено търсене."

Отговор:

Пътят към просветлението. Гатанката казва на Робърт Лангдън, че трябва да следва пътя към просветлението. Всеки член на Орденът на илюминатите трябва да го направи, за да спаси Католическата църква.

"Транспортер 2"

„Транспортер 2“ е екшън филм от 2005 г., режисиран от Луи Летерие и продуциран от Люк Бесон.

Загадка:

Кръгло е, но не е винаги наоколо? Понякога е светло, друг път тъмно. Всички искат да се разходят по него. Що е то?

Отговор:

Луната

"Тенекиена купа"

"Тенекиена купа“ е американска спортна романтична комедия от 1996 г. на режисьора Рон Шелтън, по сценарий на Джон Норвил. Участват Кевин Костнър и Рене Русо.

🎬'Tin Cup' starring Kevin Costner and Rene Russo premiered in theaters 25 years ago today, August 16, 1996 pic.twitter.com/N4asxNSr6O — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) August 17, 2021

Загадка:

Мъж шофира, а в колата е и синът му. Претърпяват инцидент. Две линейки идват и откарват мъжа и сина му в различни болници. Синът влиза в операционната, докторът го поглежда и казва: „Не мога да оперирам това момче. Той е мой син. Как е възможно това?

Отговор.

Докторът е майката на момчето.

"Алиса в страната на чудесата"

"Алиса в страната на чудесата" има едни от най-известни загадки, които вълнуват поколения зрители и читатели.

Happy 70th anniversary to Disney’s Alice in Wonderland



And some of the funniest scenes in Disney animation. pic.twitter.com/P49Y6kuK8W — Walt History (@HistoryWalt) July 28, 2021

Загадка:

Защо гарванът прилича на бюро?

Отговор:

Няма отговор. Лудият шапкар е луд.

"Ван Хелсинг"

„Ван Хелсинг“ е американски екшън филм, заснет в готически стил с участието на Хю Джакман и Кейт Бекинсейл.

Watching that Van Helsing movie from 2004 with Hugh Jackman. Haven’t seen it since it came out. I’m enjoying it quite a bit. pic.twitter.com/EeB3N12HZY — Manlet Thorin (@ManletThorin) October 12, 2021

Загадка:

Кой е Алукард?

Отговор:

Това е анаграма на Дракула.