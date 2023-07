Скрито послание към Оливия Уайлд: Хари Стайлс показа нова татуировка

Х ари Стайлс беше забелязан с татуировка, за която се смята, че е посветена на бившата му приятелка Оливия Уайлд.

На снимки се вижда как бившият певец от One Direction показва татуировката си на лодка в Болсена, Италия, в петък.

29-годишният Стайлс показва това, което изглежда е думата "Оливия", изписана с курсивен шрифт на бедрото му. Думата "colazione" - която на италиански означава закуска - също се вижда на крака му, макар че не е ясно дали има някаква връзка между двете татуировки.

Harry Styles flashes new tattoo seemingly dedicated to ex Olivia Wilde https://t.co/1LdxDKYLIU pic.twitter.com/M5J6BGo3oE — Page Six (@PageSix) July 30, 2023

Мастилото на бедрото се виждаше, тъй като музикантът беше облечен със зелени бански шорти и зелено-бяло карирана риза.

Към него се присъединиха група приятели, сред които бившият водещ на "Late Late Show" Джеймс Кордън и моделът на Victoria's Secret Жаклин Яблонски.

Докато някои фенове побързаха да посочат 39-годишната Уайлд като муза за татуировката на Стайлс, други предположиха, че значението може да има нещо общо с песента на One Direction "Olivia" от албума им от 2015 г. "Made in the A.M.".

Феновете също така поставиха под въпрос дали на снимките - които са направени от разстояние - изобщо е изписано името "Оливия".

Някои обаче не повярваха, че изпълнителят на "As It Was" ще си направи татуировка, посветена на бившата му.

"Не мога да повярвам, че Хари Стайлс всъщност е човек, който си прави татуировка с името на бившата си", написа друг потребител на Twitter.

Изпълнителят на "Watermelon Sugar" и актрисата от "Вавилон" бяха свързани романтично за първи път през януари 2021 г., след като двамата бяха забелязани да се държат за ръце на сватба в Монтесито, Калифорния.

Harry Styles, the popular singer stirs the internet pretty much with his every move. Recently, Harry Styles showed a new tattoo dedicated to his ex, inked on his thigh. Find more on 👇https://t.co/9SXpLxZfHC pic.twitter.com/yAJcpocbPd — Trending American (@TrendingAm67276) July 31, 2023

По това време те снимаха филма "Не се притеснявай, скъпа", в който Уайлд участва и режисира. Романсът им последва бурната ѝ раздяла с бившия ѝ годеник Джейсън Судейкис - с когото има две деца - през ноември 2020 г.

Стайлс и Уайлд споделяха романтични бягства заедно и се обсипваха с похвали в социалните медии по време на почти двугодишната им връзка.

Въпреки това те се отказаха от връзката си около ноември 2022 г.

HARRY Styles showed off what appeared to be a new tattoo for Olivia Wilde as he enjoyed a celeb-packed boat trip.



The singer, 29, displayed the tattoo while joined by model Jacquelyn Jablonski, 32, and ex-Late Late Show host James Corden #HarryStyles #OliviaWilde #JamesCorden pic.twitter.com/EQTisAnXyl — CelebBites (@Celeb__Bites) July 30, 2023

Макар че двамата решиха да тръгнат по различни пътища, тогава източник заяви, че раздялата им е била по взаимно съгласие.

"Между тях няма лоши чувства. Хари не е захвърлил Оливия или обратното", заяви вътрешен източник. "Това е най-дългата връзка, която Хари някога е имал, така че явно имат специална връзка".

Според друг източник двамата "все още са приятели" въпреки раздялата си.