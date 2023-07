"Личеше си, че го боли много": Удариха Хари Стайлс по време на концерт във Виена

П евецът Хари Стайлс беше ударен в лицето от предмет, хвърлен от човек от публиката, по време на концерт на изпълнителя във Виена, съобщи ДПА.

Видеоклипове от концерта в стадион "Ернст Хапел" в Австрия, публикувани онлайн в събота, показаха как поп звездата върви по сцената, докато предмет полита във въздуха и да го удря в лицето – близо до окото му. След удара той потръпва от болка и се навежда, държейки лицето си в ръце.

„Той продължи да докосва лицето си често. Личеше си, че го боли много. Изглежда, че трябваше да се събере, след което се обърна към нас отново и продължи да пее“, каза фен от публиката.

29-годишният Стайлс и преди е бил замерян с предмети, хвърлени от фенове по време на концерти – миналия месец той беше ударен в лицето от букет с цветя по време на концерта си в град Кардиф.

През юни поп певицата Биби Рекса също беше ударена в лицето на концерт в Ню Йорк. Изпълнителката беше замерена с мобилен телефон, след което публикува снимка в Instagram, с която тя показа голямата лилава синина на клепача си. 27-годишен мъж беше арестуван и обвинен в нападение заради този инцидент.

Няколко дни след случката с Биби Рекса певицата Ейва Макс съобщи, че човек се е качил на сцената, докато тя е изнасяла концерт в Лос Анджелис, и „ѝ е ударил толкова силен шамар“, че е одраскал вътрешността на окото й.

Американската кънтри певица Келси Балерини също беше ударена в лицето от гривна, която фен хвърли по време на неин концерт в щата Айдахо. Тя сподели снимки от концерта в социалните мрежи и написа: „Послепис – добре съм, нека просто да се пазим по-добре взаимно по време на концертите.“

Тази седмица британската певица Адел се изказа против големия брой инциденти с изпълнители. По време на един от концертите си в Лас Вегас, тя каза на тълпата: „Забелязали ли сте как в момента хората сякаш забравят за етикета на шоуто? Просто хвърлят гадости на сцената, виждали ли сте ги? Осмелите ли се да хвърлите нещо по мен, ще ви убия.“