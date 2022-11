Пълно разочарование: Оливия Уайлд и Хари Стайлс се разделиха

М иналата седмица стана ясно, че Оливия Уайлд и Хари Стайлс са решили да си вземат "почивка" след близо двегодишно запознанство. People, публикуваха, че раздялата е била "трудна" за 38-годишната актриса, която е "разочарована" от начина, по който са се развили нещата.

"Разядалата е била по-трудна за Оливия. Те имаха някои проблеми, но Оливия смяташе, че ще се справят с всичко това", обясниха от изданието.

Защо жените на 40 обичат толкова много Хари Стайлс

През уикенда беше съобщено, че въпреки раздялата, между Оливия и Хари 'няма лоши чувства' и решението да се разделят е било взаимно.

Хари не е захвърлил Оливия, нито обратното - казва вътрешен източник пред Page Six. 'Невъзможно е връзката им да продължи, когато той ще обикаля света догодина, а Оливия има своята работа и децата си'.

Според тях 'това е правилното нещо и за двамата', въпреки 'специалната връзка' на 28-годишната попзвезда и 38-годишната актриса.

В петък PEOPLE съобщи, че двойката "си взима почивка" от романса си поради това, че имат "различни приоритети, които ги държат разделени".

"Той все още е на турне и сега заминава за чужбина. Тя се фокусира върху децата си и работата си в Лос Анджелис. Това е много приятелско решение. Те все още са много близки приятели", сподели приятел на двойката.

"В момента те имат различни приоритети, които ги разделят. Общественият натиск върху тях е труден. Имали са възходи и падения по време на връзката си", сподели още той.

За последен път Оливия беше видяна да подкрепя Хари, когато присъства на концерта му на 15 ноември в Kia Forum в Лос Анджелис, където беше придружена от двете си деца

Оливия има син Отис, на осем години, и дъщеря Дейзи, на шест години, от бившия си годеник Джейсън Судейкис.

Хари и Оливия се прочуха с участието си във филма "Не се тревожи, скъпа", като се появиха слухове за вражда между Уайлд и колежката ѝ Флорънс Пю.

Пътищата на двойката се пресичат за пръв път през септември 2020 г., когато Хари е избран за съпруг на актрисата Флорънс и замества Шиа Лабъф във филма "Не се тревожи, скъпа".

Певецът, който направи актьорския си дебют във филма "Дюнкерк" през 2017 г., се включи във филма на Оливия, след като впечатли както режисьора, така и звездата Флорънс.

След като се "сближиха" на снимачната площадка на "Не се притеснявай, скъпа", холивудската актриса беше заснета да пристига в дома на бившия сърцеразбивач от One Direction в Лос Анджелис с багаж в ръка през януари, а двамата бяха забелязани да шофират заедно из Калифорния през януари 2021 г.

След това двойката направи публичния си дебют, когато беше забелязана да се държи за ръце на сватбата на агента на Хари в ранчото Сан Исидро в Монтесито, Калифорния.

Зрителите видели как американската актриса гали крака му под масата им през цялата вечер.

През декември 2021 г. Оливия коментира връзката ѝ с Хари, с когото излезе публично само два месеца след раздялата си с актьора Джейсън Судейкис.

