7 месеца след раздялата: Оливия Уайлд носи тениска на Хари Стайлс

О ливия Уайлд беше забелязана да носи една от тениските на бившето си гадже Хари Стайлс, докато беше навън в Лос Анджелис във вторник.

38-годишната актриса излезе от фитнеса в сивия топ на Space Fruity Records, който съчета с лилав клин.

Преди това 29-годишният Хари беше забелязан да носи дрехата по време на концерта на Ариана Гранде в Лондон през 2019 г.

Space Fruity Records е лейбъл, основан от собствениците на музикалния магазин fRUITYSPACE в Пекин, Япония - страна, в която хитмейкърът Хари е гастролирал.

По време на разходката си Оливия закри очите си зад слънчеви очила и обу чифт удобни черни маратонки.

Прибрала косата си в небрежен кок, тя носеше голяма бутилка с вода в едната си ръка и кърпа в другата.

През ноември се твърдеше, че Оливия е "разочарована", че връзката ѝ с Хари не е проработила.

Източник заяви: "Прекъсването на връзката беше трудно за Оливия. Те имаха някои проблеми, но Оливия си мислеше, че ще се справят с всичко това", обясни вътрешният човек.

Но между Оливия и Хари "няма лоши чувства" и решението да се разделят е било взаимно.

Източникът съобщи още: "Тя се фокусира върху децата си и работата си в Лос Анджелис. В момента те имат различни приоритети, които ги държат разделени. Общественият натиск върху тях е труден. Имали са възходи и падения по време на връзката си.“

За последен път Оливия беше видяна да подкрепя Хари, когато присъства на концерта му на 15 ноември в Kia Forum в Лос Анджелис, където беше придружена от двете си деца

Оливия има син Отис на 8 години и дъщеря Дейзи на 6 години с бившия си годеник Джейсън Судейкис.

Хари и Оливия се прочуха с участието си във филма "Не се притеснявай, скъпа", като се появиха слухове за вражда между Уайлд и колежката ѝ Флорънс Пю.

Пътищата на двойката се пресичат за пръв път през септември 2020 г., когато Хари е избран за съпруг на актрисата Флорънс и замества Шиа Лабъф във филма „Не се тревожи, скъпа“.

През септември Хари и Оливия направиха единствената си съвместна поява на червения килим, когато бяха на промоционалното си турне за "Не се тревожи, скъпа" към филмовия фестивал във Венеция.

Остроумни фенове споделиха видео, на което се вижда как Хари отказва да застане до приятелката си Оливия за снимки, въпреки молбата на член от екипа на актрисата.

