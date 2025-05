Синтия Никсън разкри какво е мразила в "Сексът и градът"

„Сексът и градът“ завинаги ще остане културен феномен, но това не означава, че актрисата Синтия Никсън няма какво да промени в него.

В интервю за Grazia, публикувано в понеделник, 26 май, 59-годишната актриса, която играе ролята на Миранда Хобс в култовия сериал, разкри какво би променяла, ако имаше тази възможност.

„Макар че смятам, че 90% от шоуто, което се излъчваше шест сезона между 1998 и 2004 г., все още е страхотно, има неща, които просто не остаряха добре“, споделя Никсън. „Винаги ми е било трудно да участвам в продукция, която е толкова бяла. Това винаги съм мразела.“

Тя допълва, че когато са повдигали въпроса за липсата на расово разнообразие, отговорът е бил: „Това е светът на Кандис Бушнел“ – авторката на едноименната колонка и книгата от 1996 г., на която е базиран сериалът – „а този свят е много бял.“ „Аз бях като: добре...“, казва актрисата.

Съпругата на Никсън, Кристин Маринони, също е част от нейния открит и ангажиран живот, което прави още по-смислено мнението ѝ, че „някои от транссексуалните и гей сюжетни линии в сериала днес изглеждат неприятни за гледане.“

Въпреки това, според актрисата, шоуто ще остане „революционно“, независимо от пропуските си. „Винаги е било феминистко предаване“, подчертава тя пред Grazia.

Кристин Дейвис, която също участва в сериала, допълва: „Това, което хората трябва да запомнят, е, че бяхме на по трийсет и четиридесет години. Разбира се, сега, като гледам епизодите, изглеждаме като бебета, но тогава – да си необвързана на тази възраст – все още носеше стигма.“

