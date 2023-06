"Винаги съм била готова за това“: Синтия Никсън за секс сцените в "И просто ей така..."

П рез изминалата седмица се състоя премиерата на втория сезон на "Сексът и градът", "И просто ей така...", в който има пикантна секс сцена между героинята на Никсън, адвокатката Миранда Хобс, и нейната нова, небинарна любов, Че Диас (Сара Рамирес).

Сега Никсън разкрива как наистина се е чувствала при заснемането на сцената и как е показала тялото си пред камерата.

'And Just Like That' star Cynthia Nixon was "always fairly game" for steamy sex scenes https://t.co/3cvoumi1UP pic.twitter.com/THYfzHqDfX — The Messenger (@TheMessenger) June 26, 2023

"Чувствам се така, сякаш винаги съм била готова за това", каза Никсън пред Entertainment Tonight.

"Просто една от основните теми на сериала е сексът - хора, които правят секс, и хора, които правят страхотен секс, и хора, които правят ужасен секс, и хора, които правят забавен секс", продължи тя.

Откриващата сцена на сезона показа монтаж и на други герои, които имат интимни моменти, включително кадър на Никсън и Диас в гореща вана.

По-късно, в друг клип, Никсън изпробва колан - дори в началото се мъчи да я сложи - и говори за "пегинг".

Премиерата предизвика възмущението на някои хора, включително на Меган Маккейн, която написа, че шоуто е "будна помия".

Героинята на Никсън, Хобс, играе адвокат, която е омъжена за Стив Брейди, но с напредването на възрастта преминава през някои промени, особено в романтичния си живот, като по-късно го моли за развод.

По време на финала на миналия сезон Че моли Миранда да дойде с тях в Лос Анджелис, за да направят пилотен проект за телевизионно шоу.

По време на разговора си с ET Никсън обясни, че според нея героинята ѝ се опитва да се "отпусне" след всичките тези години.

Cynthia Nixon talks ‘And Just Like That’ racy sex scenes: ‘I was always fairly game for it’ https://t.co/qLcv0rTfGq pic.twitter.com/pKwuEXlz5a — New York Post (@nypost) June 26, 2023

"Миранда е пълен маниак на тема контрол, така че тя се опитва да се отпусне - за първи път наистина -", обясни Никсън.

"Някои от нещата изглеждат забавни в началото, но мисля, че е трудно да научиш старо куче на нови трикове", продължи тя. "За Миранда е наистина трудно да не знае каква всъщност е земята под краката ѝ и кой всъщност е човекът до нея."

Сериалът, чиято първа премиера е през 1998 г., се излъчва в продължение на шест сезона по HBO и приключва през 2004 г.

В него участваха още Сара Джесика Паркър като скандалната Кари Брадшоу, Кристин Дейвис като забавната Шарлот Йорк и Ким Катрал като знойната публицистка Саманта Джоунс.

Паркър и Дейвис се завърнаха в сериала миналата година, но Катрал не се завърна, тъй като се появиха слухове за вражда между нея и останалите дами - т.е. до този сезон.

Миналия месец The Post разкри ексклузивно, че 66-годишната Ким Катрал ще се завърне в ролята на Джоунс в епизодична поява този сезон.

The Post научи, че Катрал е заснела сцена, която е била заснета през март в градска кола на паркинг в близост до Silvercup Studios в Куинс, където се записват сцинети на сериала.

Един от източниците дори казва, че появата на Катрал е била държана толкова "в тайна", че името ѝ дори не е фигурирало в списъка с повиквателните.

Cynthia Nixon is getting candid about #AndJustLikeThat's steamy sex sceneshttps://t.co/MbJZwqh3Uf — JustJared.com (@JustJared) June 22, 2023

Други членове на актьорския състав се изказаха за нейното завръщане, включително Никсън.

По време на неотдавнашно интервю за Vanity Fair звездата намекна, че на нея и на другите членове на актьорския състав им се налага да "ходят по тънък лед с някой, който е нещастен".

"Всички се обичаме, обичаме шоуто си, искахме да правим още от него. И всички искахме да бъдем там. Така че това е огромна разлика", казва Никсън за актьорския състав на спинофа.