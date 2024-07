„И просто ей така...“: Ким Катрал отрече слуховете, че ще се завърне в сериала

К им Катрал прекъсна слуховете за завръщането си във франчайза "Сексът и градът" с едно просто изречение.

В неделя, 67-годишната актриса опроверга спекулациите, че ще се превъплъти в образа на Саманта Джоунс в третия сезон на възродения сериал „И просто ей така...“ .

В отговор на фен, който сподели статия от Elle, посветена на слуховете, че Катрал ще се появи в предстоящия сезон на по-новия сериал, Катрал написа в X (бивш Twitter): "О, това е толкова мило, но не и аз" и добави дръзко емотиконче със знак за целувка.

Aw that’s so kind but I’m not 💋

Слуховете за завръщането на Катрал в популярния сериал се засилиха, след като актрисата артистично пресъздаде емблематичната си роля във финала на сезон 2 на възродения сериал. Преди това героинята ѝ се появи в първия сезон единствено чрез размяна на текстови съобщения с Кари Брадшоу (Сара Джесика Паркър).

В дългоочакваната епизодична поява Саманта се обажда на Кари от Лондон, като казва, че ще я изненада в Ню Йорк, но не успява да го направи поради закъснение на самолета.

Kim Cattrall Denies She Will Star in Season 3 of 'Sex and the City' Revival Series 'And Just Like That…' https://t.co/bAxV2N7R2D