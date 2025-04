Любов, драми и усложнения: Какво да очакваме от сезон 3 на „И просто ей така...“

Max представи първия трейлър на новия сезон на „И просто ей така...“ във вторник, 14 април, който показва, че любовта определено витае във въздуха с настъпването на топлите дни.

Миранда Хобс, в изпълнение на Синтия Никсън, сякаш е насочила погледа си към нова тръпка. Миранда откровено признава, че „наистина“ харесва нова жена, с която се е запознала покрай работата.

Шарлот Йорк (Кристин Дейвис), от своя страна, е погълната от това, че дъщеря ѝ Лили (Кати Анг) се увлича по танцьор. В един момент Шарлот дори я заварва да се се целува страстно младия мъж. Сийма Пател (Сарита Чоудхури) също е показана на поредица от срещи с мъже, които „не я вълнуват“, като започва да се пита дали изобщо иска да „започва отначало“.

Що се отнася до главната героиня на Сара Джесика Паркър — Кари Брадшоу — известната писателка и подкастърка, която сега работи върху романтичен роман, се намира в заплетена ситуация с Ейдън Шоу (Джон Корбет) след събитията във финала на втори сезон. Тогава Ейдън ѝ каза, че вече не може да разкъсва времето си между Ню Йорк и Вирджиния след тежката катастрофа на сина му Уайът, и че двамата трябва да отложат подновената си връзка за пет години, докато най-малкият му син стане пълнолетен.

В първите кадри от сезон 3 Кари разкрива, че Ейдън ѝ е изпратил пощенска картичка, на която пише... „нищо“. По-късно Миранда отбелязва, че усеща „нещо във въздуха“ между Кари и нейния съсед, което кара Кари да признае: „Сложно е с Ейдън, но се опитвам да го разбера.“

Carrie Bradshaw is writing fiction, reuniting with Aidan and battling New York City rats in "And Just Like That" Season 3, premiering May 29 on Max.



