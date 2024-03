"И просто ей така..." се завръща със сезон 3, но без ключов герой

К ари и момичетата се връщат за още.

Да, точно така, "И просто ей така..." се завръща с трети сезон. С възраждането на поредицата „Сексът и градът“, която често дава тласък на дебати в социалните медии относно нейните понякога съмнителни сюжетни линии, няма спор, че приключенията на Кари Брадшоу, Миранда Хобс и Шарлот Йорк Голдънблат все още контролират културния разговор.

HBO обяви подновяването на сериала само ден преди дългоочаквания финал на втори сезон на шоуто, който включваше епизодична роля на любимия герой на феновете на Ким Катрал, Саманта Джоунс.

„Развълнувани сме да прекараме повече време във вселената на „Сексът и градът“, разказвайки нови истории за живота на тези близки и амбициозни герои, изиграни от тези невероятни актьори“, каза създателят на шоуто Майкъл Патрик Кинг в съобщение за пресата. „ И точно така ... Ето го сезон три.“

Ето всичко, което знаем досега за следващия сезон на "И просто ей така..."

Goodbye, Che Diaz!



Sara Ramírez won’t be returning to “And Just Like That” for its third season, which starts production later this year for a 2025 premiere on Max.



Read more here: https://t.co/WtN2lLiLe4 pic.twitter.com/9jvANtynj7 — Variety (@Variety) February 26, 2024

Къде приключи вторият сезон?

Краят на втория сезон на "И просто ей така..." завари Кари да се сбогува с любимия си апартамент и да е готова да продължи напред с възобновения си роман с бившия си годеник Ейдън Шоу. До края на епизода обаче – след като най-малкият син на Ейдън попадна в автомобилна катастрофа с ясен вик за помощ – Ейдън казва на Кари, че не може да бъде с нея, докато децата му не пораснат напълно. Той моли Кари да „изчака пет години“, като я уверява, че ако вече са чакали толкова дълго, за да бъдат отново заедно, времето ще изтече светкавично.

Що се отнася до останалата част от бандата, Миранда сключи примирие с двамата си бивши, Стив и Че, а Шарлот се завърна към работата на пълен работен ден. Сима е влюбена в очарователния си приятел, който е филмов режисьор, а Ния изглежда най-накрая е срещнала нов романтичен партньор след развода си.

Will Kim Cattrall's post of SATC icon Samantha in And Just Like That... for International Women's Day hint at her return for spin-off's third season?https://t.co/hOSPk82a1Q — Bintano (@bintanonews) March 8, 2024

Ще се върне ли Ким Катрал отново като Саманта?

Никога не казвай никога... но изглежда малко вероятно. Катрал намекна в предишни интервюта, че се е съгласила с епизодичната си роля да отбележи 25-ата годишнина на сериала като подарък за феновете и само поради тази причина.

After speculation that the ‘And Just Like That…’ actor had exited the ‘Sex and the City’ reboot due to pro-Palestinian social media posts, several outlets have reported that Sara Ramírez will not return for the show’s third season on HBO Max. https://t.co/DiH8qOjoST — The Cut (@TheCut) February 27, 2024

Че Диас също няма да се върне

Въпреки че все още не е потвърдено дали противоречивият герой, изобразен от Сара Рамирес, ще бъде част от сезон три. По-рано Рамирес твърдеше в социалните медии, че може и да е изключена от сериала поради политически позиции.

Кога ще бъде излъчен трети сезон?

Поради продължаващата стачка на писателите в Холивуд, трети сезон може да отнеме известно време, докато се реализира. Може да не видим любимите си момичета отново най-рано до края на 2024 г.

