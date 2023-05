Кървави къщи, призрачни кораби и зловещи пътища: Най-ужасяващите места в Америка

Д ори тези, които не вярват в призраци, трябва да признаят, че приказките за свръхестественото могат да бъдат особено завладяващи, а някои места просто имат зловещ привкус. В Съединените щати множество гробища, стари домове, затвори и хотели са вдъхновявали истории за призраци, често предавани от поколения. Някои места дори възпроизвеждат своите традиции, предлагайки обиколки с призраци или атракции за Хелоуин. Най-страшните обекти в Америка включват места, където са се извършвали ужасяващи престъпления, пещера, където се казва, че дебне зла вещица, и гробище, където според някои все още може да се чуе как заровен череп крещи изпод земята. Прочетете, ако смеете.

Пансион и закуска "Лизи Бордън"

Would you stay here? Lizzie Borden Bed & Breakfast

Fall River, Massachusetts. This is the house where Lizzie Borden's father and stepmother were murdered with an ax in 1892. #travel #travelling #Traveller pic.twitter.com/RWGZJSLlwi — BizarreTravel (@GoBizarreTravel) October 24, 2022



Фол Ривър, Масачузетс Това е къщата, в която бащата и мащехата на Лизи Бордън са били убити с брадва през 1892 г. Въпреки че Бордън е била оправдана за престъпленията, тя се е превърнала в изгнаник в родния си град Фол Ривър, където мнозина продължили да вярват, че е именно тя е убила хладнокръвно собствените си родители. Домът сега е хотел, предлагащ нощувки и обиколки.

Хотел "Стенли"

MJs get to stay at the Stanley Hotel, as a treat pic.twitter.com/E6xEMFsvsI — MemorialJ (@MJSmith891) May 29, 2023



Хотел "Стенли" в Колорадо е голям и красив хотел, разполагащ със 142 стаи и изглед към Скалистите планини. Именно тук писателят Стивън Кинг, докато бил на почивка със съпругата си Табита, му хрумнала идеята за романа „Сиянието“. Книгата разказва историята на семейство, което идва в The Overlook, подобен хотел в Колорадо, за да го охранява през зимата, само за да разберат, че хотелът е обитаван от зли духове. След популярността на „Сиянието“ се разпространили слухове, че и в истинския хотел има духове и от хотела започнали да предлагат обиколки с призраци. Хотел "Стенли" обаче не се появил във филма на Стенли Кубрик.

Гробище Сейнт Луис, Ню Орлиънс

#AdoorableThursday The Wainwright mausoleum in Bellefontaine Cemetery in St. Louis, Mo., constructed for Charlotte Dickson Wainwright in 1892, also contains the remains of her husband, Ellis Wainwright. Designed by noted architect Louis Sullivan. These are the inner doors. pic.twitter.com/1EjauZi3V4 — Adventures in Cemetery Hopping (@TraciRylands) May 25, 2023



Красивите гробища на Ню Орлиънс са популярна забележителност сред безбройните туристически атракции на Big Easy. Гробището Сейнт Луис е най-старото сред тях, датиращо от 1700 г. Гробниците и парцелите не са подредени в точни редове и колони, придавайки усещане за лабиринт на мястото. Някои твърдят, че гробището е обитавано от няколко призрака, включително вуду легендата Мари Лаво и Хенри Вигнес. Поне едно гробище в Ню Орлиън в момента е затворено за ремонт, а други имат определени часове за посещение и са затворени в неделя, така че не забравяйте да проверите уебсайта на града, преди да тръгнете.

Къщата във Вилиска

1 year ago today we investigated the Villisca Ax Murder House 🪓



and to this day, it’s still calling me back pic.twitter.com/Whoh9f8DHg — WULF PARANORMAL 👻 (@wulfparanormal) September 2, 2022



Къщата във Вилиска не се опитва да скрие мрачното си минало. През лятото на 1912 г. неизвестен натрапник нахлул в къщата и убил Джосая и Сара Монтгомъри Мур и техните деца - Херман, 11, Катрин, 9, Бойд, 7 и Пол, 5 - докато спели. Убити били и сестрите Лена и Ина Стилингер, на 12 и 8 години, които прекарали нощта в къщата на Мур след църковни дейности по-рано същия ден. Убиецът така и не бил заловен. Днес гостите могат да резервират обиколка или нощувка в дома.

Затвор Алкатраз, Сан Франциско

On this day, March 21, 1963, Alcatraz prison in San Francisco Bay was emptied of its last inmates. pic.twitter.com/hV8oE8oB6O — MacCocktail (Mastodon: @MacCocktail@zirk.us) (@MacCocktail) March 21, 2021

Разположен на остров в залива на Сан Франциско, Алкатраз бил затвор с максимална сигурност от 1934 г. до 1963 г., охранявал някои от най-известните и опасни затворници в страната. Днес Алкатраз е една от най-популярните туристически атракции в Калифорния. Историите за призраци включват легендата за клетка 14-D, самотна килия, използвана за наказание, която винаги била студена. Там имало затворник, който бил намерен мъртъв, след като крещял цяла нощ, че някакво същество искало да го убие. Други твърдят, че са чували викове и стенания из целия затвор, както и мистериозно банджо, за което се говори, че се играе от призрака на скандалния затворник Ал Капоне.

Имението "Лемп", Св. Луис

This is the Lemp Mansion. It is located here in St. Louis, MO and is said to be one of the most haunted places in the city. Opened in 1840, this was one of the biggest breweries in America.

Fun fact: It is now a restaurant/inn. pic.twitter.com/tJhDgIUYhy — 𝖓ℴ𝖑𝒶𝖓 (@thenolan) July 23, 2019



Семейство Лемп било натрупало състоянието си в лагер. Джон Адам Лемп, който се преместил в Сейнт Луис от Германия през 1838 г., създал пещерната система под Сейнт Луис и основал изключително успешна пивоварна. Въпреки богатството им, трагичната история на семейството кара мнозина да вярват, че имението, в което са живели, е обитавано от духове. Синът на Джон Адам Лемп, Уилям Дж. Лемп и съпругата му Джулия, са живели там. Те имали осем деца. Едно от тях, Фредерик Лемп, починал поради сърдечна недостатъчност само на 28 години, а самият Лемп, както и три от децата му - двама сина и най-малката му дъщеря - се самоубили. Последният оцелял син, Едуин Лемп, помолил своя иконом да унищожи всичките му произведения на изкуството, документи и наследствени вещи след смъртта му. Днес гостите могат да посетят ресторанта и бара на имението или да направят обиколка на имота.

Клинтън Роуд, Уест Милфорд, Ню Джърси



Говори се, че този криволичещ път се обитава от различни духове, вероятно поради странната му история. На това мястото през 1983 г. е намерена една от жертвите на убиеца Ричард „Айсмен“ Куклински, което в крайна сметка довело до ареста му. Освен това там има още останки от злополучна зоологическа градина и слухове за призрак на удавено момче. Този призрачен път, ограден от гори, които стават особено тъмни през нощта е място, на което със сигурност не искате да замръквате.

Тайнствената къща на Уинчестър, Сан Хосе, Калифорния

It's a beautiful day at the Winchester Mystery House. pic.twitter.com/tZU6ETdrUD — Lara (@garbagebby) May 29, 2023



След смъртта на собственика на Winchester Repeating Arms Co. Уилям Уинчестър, неговата вдовица Сара наследила цяло състояние. След като загубила съпруга си и малката си дъщеря поради болест, тя се преместила със сестра си и племенницата си от Кънектикът в Калифорния през 1884 г. и закупила дом в долината Санта Клара. С изключителното си богатство тя започнала обсесивно да добавя стаи към дома, като в един момент го издигнала на седем етажа. (Поради щетите от земетресението през 1906 г. днешната къща е само на четири). Имотът имал над 150 стаи с много архитектурни странности. Носят се слухове, че вярата на Сара Уинчестър в призраци - особено на тези, убити от оръжия Уинчестър - я накарала предприеме този безкраен градеж, за да успокои или да търси убежище от духовете. Въпреки че слухът е оспорван, легендата продължава да съществува.

Корабът "Кралица Мери", Лонг Бийч, Калифорния

Have you ever been to the Queen Mary in Long Beach, Ca?

Did you know this permanently docked ship also doubles as a hotel? You can stay the night here and spend a weekend visiting some of the best restaurants and beaches in Socal!

Let The Good Times Start Here!!! Call us today! pic.twitter.com/LPwNcVVBgM — Rick Fridrick (@RickFridrick) June 23, 2022



Този пенсиониран океански кораб е постоянно акостирал в Лонг Бийч, където е функционирал като хотел с ресторанти, и барове. Дълго време се носели слухове, че различни призраци обитавали палубите, включително мистериозна жена в бяло и дете, което се удавило в басейна на кораба. Въпреки че повечето от тези истории нямат исторически доказателства, това не попречило на кораба да се възползва от възникналите легенди, като на него се предлагали призрачни обиколки и ежегодни събития за Хелоуин. Това включвало множество лабиринти, зони на страх и интерактивни дейности. За съжаление яхтата е затворена за посетители от март 2020 г.