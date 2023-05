Островът на куклите: Най-зловещото място на света

О тидете на Острова на куклите - ако смеете. Но каквото и да правите, не вземайте нито една кукла със себе си.

Имате ли достатъчно смелост да посетите острова на куклите?

Зловещият остров Хочимико - по-известен като Isla de las Muñecas или Островът на куклите – се намира южно от Мексико Сити.

The Island of the Dolls, Mexico. The place was named in the 1950s when the dolls started randomly appearing on the island. pic.twitter.com/7YyAUTyZ4n

Но там вече не живеят хора - само кукли.

Хиляди осакатени играчки висят от тавани, дървета и лодки, закотвени на брега. Някои са големи, други съвсем мънички, а трети са обезглавени.

Някои местни твърдят, че островът се обитава от духове.

„Апаратурата поставена там показва наличието на паранормална активност. Тук концентрацията на енергия е много силна и дори можете да я почувствате“, казва Хосе Габриел Гонсалес Франко, местен екскурзовод.

„Ето защо Островът на куклите е включен в списъка за най-ужасяващите места в света."

Защо Островът на куклите е обитаван от духове?

2. Island of the Dolls, Xochimilco, Mexico

It's known for its Isla de las Munecas, or "Island of the Dolls." Hidden among the boroughs's many canals, the tiny island is famous for the hundreds of dolls—and doll parts—hanging from trees and scattered among the grass. pic.twitter.com/L2oNoJu2Bq