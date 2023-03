Шакира се среща с "мистериозен мъж и планира преместване в Маями"

В се повече се спекулира, че Шакира може би има нов мъж в живота си - и планира да се премести в Маями съвсем скоро, за да бъде по-близо до него, съобщи „Мирър“.

Твърди се, че колумбийската певица и авторка на песни се мести броени дни, след като е подписала споразумение за попечителство на детето с бившия Жерар Пике.

Майката на Пике ударила шамар на Шакира пред децата

Този уикенд футболистът най-накрая проговори за края на 11-годишната им връзка и заяви, че е напълно съсредоточен върху работата си като баща.

Първоначално се разбра, че Шакира иска да напусне Барселона заедно със синовете си Милан, на десет години, и Саша, на осем години, през юни в края на учебната година.

Отговорът на разярената Шакира: Заменил си Ferrari за Twingo

Испанският новинарски сайт OK Diario твърди, че 46-годишната майка на две деца може да има още една причина да ускори преместването си в Маями - "тайнствен мъж".

Твърди се, че двамата са се запознали преди няколко месеца, преди тя да напише последната си песен, насочена срещу Пике и новата му приятелка Клара Чиа.

Shakira has reached 15 billion streams on Spotify across all credits. pic.twitter.com/RNYJf2b3fp