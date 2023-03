Майката на Пике ударила шамар на Шакира пред децата

С апунката между Шакира и бившия футболист на Барселона Пике продължава, пишат в gong.bg. The Sun разкрива предателство на свекървата на певицата.

Shakira’s mother-in-law reportedly helped her son Pique hide his relationship with home wrecker Clara Chia.



Shakira allegedly got into a physical altercation with Piqué's mother after discovering she also lent her house for her son and his mistress to use. pic.twitter.com/ew27AjzM8W — Pop Tingz (@ThePopTingz) March 26, 2023

Майката на Пике - Монсерат Бернабеу, е знаела през цялото време за изневярата на сина си с младата студентка и е криела аферата. Испанските медии допълват, че това е основната причина Шакира, която има двама сина от Жерар, да не поддържа добри отношения с нея.

"Пике и Клара са се криели в къщата на родителите му в Кабрилс", пише испанската журналистка Лаура Фа.

Sometimes you do not need to be famous for people to know you; all you have to do is to be linked with someone famous and boom, everyone begins to google about you. That is the exciting story of Clara Chia Marti.https://t.co/9QMnRpxcTc #ClaraChiaMarti #GeradPique #Shakira — skabashnaija (@skabashnaija) March 26, 2023

Друг източник, близък до футболиста и семейството му, е станал свидетел на физическа саморазправа между 46-годишната знойна колумбийка и Монсерат. Двете са се скарали на два пъти сериозно пред очевидци.

This video of Shakira and her soon to be ex mother in law is crazy to me. Why she let her grab her face like that? Woah. The way I woulda two pieced his mom then him. pic.twitter.com/EczCLaKzzw — Ruthy (@ruthyvbz) January 25, 2023

"Бернабеу удари Шакира в лицето пред Жерар и децата", пишат в Испания.