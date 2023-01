Шакира разбрала за изневярата на Пике от празен буркан от сладко

И зданието ShowUSA съобщи, че след завръщането си от турне Шакира намерила празен буркан от конфитюр с ягоди, въпреки че Жерар Пике и синовете им не го харесват. Шакира стигнала до извода, че в нейно отсъствие Пике е довел вкъщи любовница, която изяла сладкото.

SHAKIRA REALIZED EX ALLEGEDLY CHEATED AFTER MISSING JAM: After the pop star responded to ex-husband Gerard Piqué with a song that seems to take aim at him, #TheView panel reacts. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/OanvXOjGTc

Както медиите вече писаха, Жерар Пике е започнал връзка със студентката Клара Чиа, докато все още е живял с Шакира. Феновете видяха потвърждение за това в ново видео, където според тях и според журналистите отново има препратки към раздялата ѝ с Жерар Пике.

Във видеото към песента Te Felicito, споделено с музиканта Рау Алехандро, има момент, в който Шакира отваря хладилника и вижда главата на Алехандро сред бурканчета със сладко: за феновете това е намек, че би искала да види главата на Пике там.

The moment Shakira saw that jam bottle as she opened the fridge, she knew it was over for her.



Piqué had a mistress in the house, eating that strawberry jam, and wearing her clothes and sleeping in her bed.



It was at this moment... pic.twitter.com/7fdTgc4CRI