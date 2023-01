Отговорът на разярената Шакира: Заменил си Ferrari за Twingo

Ш акира оставя музиката ѝ да говори за чувства ѝ повече от самата нея. 45-годишната колумбийска певица наскоро пусна песента "BZRP Music Session #53" с аржентинския диджей Бизарап - и феновете не могат да не се запитат дали тя не пее за бившия си, 35-годишния бивш футболист Жерар Пике.

Шакира и Пике, които са родители на 7-годишната Саша и 9-годишния Милан, се разделиха миналата година, а сега той се среща с 23-годишната Клара Чиа Марти, пише ETOnline.

"Остави ми свекърва като съседка, медии пред вратата и данъчни задължения", пее Шакира в текста, преведен на английски, като очевидно се обръща към делото си за данъчни измами в Испания.

Apparently Shakira is telling her cheating ex Piqué off, I need an accurate translation of this song. pic.twitter.com/s8kODIW5Lf