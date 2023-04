"Папараци преследват децата ми": Шакира търси спокойствие за синовете си

П евицата Шакира написа нов пост в социалните мрежи, след като се премести в Маями с децата си, в който се оплака, че папараци непрекъснато тормозят синовете ѝ Саша и Милан.

Шакира заяви, че разбира, че животът ѝ след публичният скандал с бившия ѝ годеник Жерар Пике предизвиква голям интерес, но призова журналистите да проявят разбиране към желанието ѝ да осигури спокойствие на децата си.

"Синовете ми Милан и Саша преживяха много трудна година. Те трябваше да издържат на непрестанна обсада от страна на папараците и различните медии в Барселона", написа звездата в Instagram. "Сега, когато започват нов етап в живота си на ново място, призовавам медиите да уважават правото им на личен живот".

Певицата призова да не тормозят децата ѝ пред училище, да не ги чакат пред дома им и да ги оставят да живеят живота си спокойно, без "постоянно насочени към тях обективи".

