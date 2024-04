Секси каубойка: Бионсе с нестандартна визия на наградите iHeartRadio

Б ионсе беше облечена като секси каубойка на музикалните награди iHeartRadio 2024 в понеделник вечер, където тя прие наградата за новатор от водещия Стиви Уондър.

Тя избра черна кожена визия от Versace, украсена с емблематичното златно лого на модната къща, стегнато с блестящи колани и завършено – разбира се – с каубойска шапка.

Краищата на сакото ѝ бяха украсени с ресни, докато панталоните ѝ бяха украсени със сложни шипове.

Моментът е доста натоварен за Queen Bey, която издаде най-новия си албум „Cowboy Carter“ в петък.

Въпреки че феновете имаха само уикенда, за да усвоят новата кънтри музика на суперзвездата, Бионсе се обличаше в кънтри стил от доста време – като се започне от февруарските "Грами", където тя съчета каубойска шапка с бляскав къс костюм на Louis Vuitton.

Малко след това изпълнителката на „Texas Hold 'Em“ обяви второто действие на своя проект от три части, който започна с албума „Renaissance“ от 2022 г.

