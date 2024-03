"Не се чувствах добре дошла": Бионсе разкри какво я е подтикнало да запише кънтри албум

Б ионсе повишава надеждата, че дългоочакваният ѝ предстоящ кънтри албум ще направи "неуместна" всякаква стигма, свързана с расата в този музикален жанр и извън него.

Във вторник изпълнителката на "Texas Hold 'Em" представи нова снимка от "Cowboy Carter", който тя нарече "act ii" албум на хитовия си запис от 2022 г. "Renaissance", като написа, че последният ѝ проект "е роден от преживяване, което имах преди години, когато не се чувствах добре дошла... и беше много ясно, че не съм".

"Но заради това преживяване се потопих по-дълбоко в историята на кънтри музиката и изучих нашия богат музикален архив", продължава Бионсе, без да дава подробности за преживяването, за което говори.

В допълнение към двата сингъла от "Cowboy Carter", които пусна миналия месец по време на Супербоул - "16 Carriages" и "Texas Hold 'Em" - родената в Хюстън певица и преди е вкарвала кънтри звучене в други свои творби, включително в парчето си от 2016 г. "Daddy Lessons". Бионсе изпълни тази песен заедно с Chicks на наградите CMA същата година и по-късно получи расистка реакция.

Beyoncé fans say she’s calling out CMAs with ‘Carter Country’ post: ‘Born out of an experience where I did not feel welcomed’ https://t.co/GNGXvRXORO pic.twitter.com/UocrP6VcBQ

"Критиките, с които се сблъсках, когато за пръв път навлязох в този жанр, ме принудиха да преодолея ограниченията, които ми бяха поставени", написа носителката на "Грами" в своя публикация във вторник. "акт ii е резултат от това, че предизвиквах себе си и не бързах да огъвам и смесвам жанровете, за да създам това произведение."

#Beyoncé says her upcoming album ‘COWBOY CARTER’ has been 5 years in the making and was born out of an experience where she did not feel welcomed: “But, because of that experience, I did a deeper dive into the history of Country music and studied our rich musical archive.”… pic.twitter.com/z5PbGu8tvg