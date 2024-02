Бионсе разказа за битката си с нелечимо автоимунно заболяване

О казва се, че не всичко е толкова гладко в идеалния на пръв поглед живот на поп дивата Бионсе. Винаги пищна и лъчезарна артистка, както се оказа, от дете е болна от автоимунно нелечимо заболяване - псориазис.

Наскоро тя говори за борбата с болестта, която криеше дълги години, в интервю за Essence.

Според певицата още от детството си косата и скалпът й страдат най-много от болестта. Родителите ѝ, особено баща ѝ, винаги са ѝ помагали да се справя с всички усложнения, сподели тя:

„Връзката, която имам с косата си, е много лично пътуване. От израстването във фризьорския салона на майка ми до баща ми, който нанасяше масло върху скалпа ми за лечение на псориазис, тези моменти бяха свещени за мен."

Beyoncé opens up about psoriasis, going to therapy and the decision to chop her hair in 2013. https://t.co/QPRbVdPOtC