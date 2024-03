Act ll: Cowboy Carter: Излезе най-новият албум на Бионсе

О смият студиен албум на Бионсе Act ll: Cowboy Carter стана достъпен в полунощ в петък, съобщи Франс прес.

Второто издание от трилогията Renaissance е посветен на тексаските корени на певицата и включва 27 парчета - кънтри, денс, соул и хип-хоп. Обявяването му като кънтри албум - жанр, който е много популярен в САЩ, но свързван предимно с бели музиканти, предизвика голям фурор по целия свят.

Beyoncé on why she used ‘cowboy’ in in the album title:



“The word cowboy itself was used in a derogatory way to describe the former slaves as "boys," who were the most skilled and had the hardest jobs of handling horses and cattle, alike. In destroying the negative connotation,… pic.twitter.com/9yfc70M26W — Pop Tingz (@ThePopTingz) March 29, 2024

Бионсе впечатлява с прецизната си хореография, както и с уникалния си стил, съчетаващ поп, R'n'B и хип-хоп. Известна е с много хитове от Crazy In Love до Formation. Осмият й студиен албум Cowboy Carter е лична ода за кънтри музиката. Той включва кавъри на These Boots Are Made For Walking на Нанси Синатра, класиката Jolene на кънтри звездата Доли Партън, както и Blackbird на Пол Маккартни. Това е песен от 60-те години на миналия век за девет чернокожи тийнейджъри, които стават икони на движението за граждански права, като влизат в изцяло бяла гимназия в епохата на сегрегация в американския Юг.

Бионсе разчупва стереотипите в кънтри жанра, като преплита хип-хопа и хаус в парчето Sweet Honey Buckiin, напомнящо първата част на трилогията Renaissance, която възхвалява афроамериканското влияние в електро музиката.

Първият сингъл от албума Texas Hold 'Em е с участието на блус певицата Рианън Гидънс, която предава афро-американските корени на кънтри музиката както на банджо, така и на виола. В края на февруари Бионсе стана първата чернокожа певица, оглавила класациите за кънтри с него.

В британския вестник "Гардиън" Рианън Гидънс осъди "хората, които се опитват да запазят носталгията по една чисто бяла традиция (на кънтри музиката), която никога не е съществувала".

Успехът на Texas Hold 'Em и на другия сингъл 16 Carriages обаче обнадежди чернокожите кънтри изпълнители и те да получат признание.

Beyoncé reveals in new press release that she was originally going to release ‘COWBOY CARTER’ before ‘Renaissance’:



“I was initially going to put COWBOY CARTER out first, but with the pandemic, there was too much heaviness in the world. We wanted to dance. We deserved to dance.… pic.twitter.com/MV97rNGwFL — Pop Base (@PopBase) March 29, 2024

Според историците банджото, оригиналният инструмент на кънтри музиката, води началото си от Карибите през XVII в., на който свирят чернокожи роби, депортирани от Африка в Америка. Пренесено в източната част на Съединените щати, банджото е възприето от бялото население в Апалачите през следващите векове.

Бионсе също стана жертва на расизъм през 2016 г., след като изпълни кънтри песента си Daddy Lessons на наградите на асоциацията в този музикален жанр.

"Критиката, насочена към мен, когато за пръв път навлязох в (кънтри музиката), ме принуди да надхвърля собствените си граници", написа тя неотдавна в Instagram. Новият албум "е резултат от предизвикателствата, които си поставих, и от времето, което отделих за променянето и смесването на жанрове за тази творба".

