Сасенг - историите на едни маниакални преследвачи

Ф еновете са ценна част от кариерата на всяка една знаменитост. Благодарение на тяхната отдаденост и подкрепа известните личности печелят популярност, награди и всякакви други богатства.

Има обаче една група фенове, каквито никой не би желал да има. Наричат ги сасенг. Името им идва от корейски и в превод означава буквално „личен живот“, защото най-отличителната черта на сасенг феновете е, че те са готови да навлизат в личното пространството на своите идоли, прекрачвайки всякакви морални граници и дори закони.

Сасенг е термин с корейски произход, защото такъв тип токсични фенове са често срещани сред фен базите на южнокорейски знаменитости – предимно кей поп звездите. Макар и сасенг фенството да е „популярно“ в Южна Корея, то много от тези фенове дори не са корейци.

Кои са сасенг?

Сасенг феновете се отличават с особена пристрастеност към своите идоли. И именно тази пристрастеност ги подтиква да прибягват до какво ли не, само за да бъдат забелязани от своите любимци.

За сасенг феновете е чест и привилегия да бъдат запомнени от някоя известна личност, макар и този „спомен“ да е свързан с някое травмиращо събитие за съответната знаменитост.

Сасенг феновете успяват да достигнат до изключително лична и интимна информация за своите любимци. Те имат снимки на документите им за самоличност, разполагат с телефонните им номера и дори с телефонните номера на техни близки и роднини.

Повечето сасенг фенове са заможни. Те отделят почти цялото си време, за да преследват идолите си и да се сдобиват с информация за тях. Често, отвъд рамките на закона. Много от тях дори функционират в групи, като съобразяват програмата си помежду си. Някои си наемат таксита за цял ден в преследване на своите идоли.

Някои сасенг фенове успяват да си намерят работа в агенциите, с които техните идоли имат подписани договори, като по този начин получават информация от вътре. Тези фенове продават информация за полетите и програмата на идолите в интернет и по този начин тя достига и до други сасенг.

Макар и агенциите за артисти в Южна Корея да са изключително внимателни по отношение на наемането на хора, то те невинаги успяват да разпознаят сасенг феновете поради добрата им способност да се прикриват.

Какво точно правят сасенг феновете?

Един обикновен фен ще отиде на концерта на любимия си изпълнител и след това ще се прибере у дома със спомена за това приятно събитие.

Програмата на един сасенг фен обаче би изглеждала по по-различен начин. След приключването на концерта един сасенг ще последва колата на изпълнителя, след това ще се промъкне в хотела, в който е отседнал и ще се опита да открадне някоя негова лична вещ. Някои сасенг фенове дори разпространяват снимки от домовете на известните личности и продават лична информация за знаменитостите в интернет.

Сасенг феновете не се интересуват от това дали поведението им по някакъв начин смущава артистите. За тях единственото важно нещо е да постигнат крайната си цел, а именно – да бъдат възможно най-близо до своя идол въпреки методите, до които ще трябва да прибегнат.

Едни от най-шокиращите истории със сасенг фенове

Кърваво писмо – Един от най-шокиращите случаи е свързан с кървавото писмо, което рапърът Ук Текйон от групата „Ту Пи Ем“ получава от свой сасенг фен. Писмото е със съдържание: „Не можеш да живееш без мен“, и според самата авторка е изписано с кръвта от менструалния ѝ цикъл.

A sasaeng sent a letter to Taecyeon with her menstrual blood. It says : "Ok Taecyeon , you can't live without me" EWW pic.twitter.com/kEuqGZ0B4w