Корейската поп група BTS издава нов албум

К орейската момчешка банда BTS ще издаде следващия си студиен албум на 10 юни, съобщи тяхната компания Big Hit Music.

"Здравейте. Това е Big Hit Music. BTS ще се завърнат с нов албум на 10 юни 2022 г. Подробности за новия албум ще бъдат предоставени отделно на по-късен етап", се казва в изявление, публикувано в общността на феновете на BTS - Weverse.

"Очакваме с нетърпение вашата любов и подкрепа за новия албум на BTS. Благодарим ви", добавят от компанията.

BTS са южнокорейска момчешка група, формирана от Big Hit Entertainment, която дебютира на 13 юни 2013 година. Групата има издадени 5 студийна албума - Dark & Wild (2014), Wings (2016), Love Yourself: Tear (2018), Map of the Soul: 7 (2020) и Be (2020).