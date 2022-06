10 години по-късно: PSY е по-щастлив и свободен от всякога

П реди десет години южнокорейският певец, рапър, автор на песни и продуцент PSY - известен в родината си, но непознат по света, се превърна в глобален феномен със своя "Gangnam Style". Днес той се радва на живота, гордее се с "най-големия си трофей" и се чувства щастлив и свободен от натиска да повтори безпрецедентния си успех.

Новата песен на PSY достигна 200 млн. гледания в YouTube

Връщайки лентата десет години назад, 2012 г. остава в историята със събития като поредните президентски избори в САЩ, тридесетите летни олимпийски игри, предполагаемото откриване на Хигс бозона, успешното кацане на Марс след старателна подготовка на скъпия роботизиран геолог "Кюриосити".

На фона на тези паметни събития се откроява едно неочаквано явление - южнокорейският рапър и певец PSY, който накара света да подскача на въображаем кон под звуците на завладяващия му хит "Gangnam Style".

Всички тези събития намериха отражение в номинациите за престижната годишна класация за Личност на годината на сп. "Тайм". Сред претендентите бяха новоизбраният тогава президент на САЩ Барак Обама, опонентът му Мит Ромни, олимпийски атлети, Хигс бозонът, марсоходът "Кюриосити" и...феноменалният PSY.

Представяйки го, изданието написа: "Свръхамбициозната южнокорейска индустрия наблюдаваше изумено как ексцентричният хип-хопър, жизнерадостно пародирайки музикалната машина, продукт на която е и самият той, постигна нещо изключително - успя да стигне до там, където не е бил никой друг местен изпълнител. Останалият свят през това време просто танцуваше".

И наистина, световно неизвестният PSY изважда сякаш от нищото въображаемия си кон, яхва го, облечен в лъскав костюм, и само за няколко месеца обикаля планетата, оставяйки зад себе си танцуващи и припяващи хора - известни, обикновени, без оглед на пол, възраст, раса.

До средата на 2012 г. Пак Дже-сан с творческия псевдоним PSY е познат само в родната Република Корея. Слава му носи дебютният му албум, издаден през 2001 г. През годините рапърът си изгражда имидж по-скоро на "лошо момче". Един от албумите му дори е забранен за малолетни в родината му.

Всичко обаче се променя на 15 юли 2012 г., когато PSY издава сингъла "Gangnam Style" от шестия си албум. Месец по-късно зарибяващото парче вече гони световни постижения по популярност и гледаемост. На 21 декември 2021 г. клипът към него става първият, преминал границата от 1 милиард гледания в платформата за видеосподеляне YouTube.

Какво превърна усмихнатия PSY с лъскавите костюмчета и характерните му слънчеви очила в глобален феномен? Най-кратък отговор на този въпрос тогава даде музикалният критик Бил Ламб: "Gangnam Style" предизвика усмивки и неподправено забавление по света за рекордно кратко време".

Фактите "говореха" сами - завладяващият хит на PSY оглави музикалните класации в над 30 страни, сред които Австралия, Канада, Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания, и отприщи в интернет вълна от кавъри, пародии, масови изпълнения на танца. Вълната не подмина никого - от китайския дисидент Ай Вейвей и родения в Индия британски скулптор Аниш Капур до папагали и роботи. Еуфорията от енергичната песен завладя даже тогавашния генерален секретар на ООН Бан Ки-мун и той отстъпи на PSY титлата за най-известен южнокореец в света.

Макар в мрежата бързо да се нароиха клипове за обучение в стъпките на "Gangnam Style", куп знаменитости получиха възможността да ги усвоят директно от първоизточника. Освен на Бан Ки-мун, PSY показа как се язди въображаем кон на Елън де Дженерис, Бритни Спиърс, Мелани Браун, Мадона, Хю Джакман и дори на тогавашните пилоти от отбора на "Ред Бул" във Формула 1 Себастиан Фетел и Марк Уебър.

Със завладяващия си хит PSY бе гост на редица популярни шоу програми, наградни церемонии, фестивали.

Колкото и да се радваше светът на "Gangnam Style", самият Сай няколко месеца по-късно сподели, че собственият му хит е започнал да му омръзва. "Понякога, ако трябва да съм честен, се чувствам изморен и ми писва от "Gangnam Style", тъй като се сблъсквам с десетки желания да го изпълнявам и да показвам танца. Демонстрирах го на толкова много хора, толкова много пъти...Все пак това, което съм, се дължи на него, така че ще продължа да го изпълнявам", заяви PSY.

Изпълнителят успя да постигна още нещо феноменално - проби на преобладаващо англоезичната световна сцена с песен на родния си език.

Успехът на "Gangnam Style" беше нож с две остриета - със славата за PSY дойде и натискът да направи друг голям хит. Изпълнителят веднъж описа това като един от най-трудните периоди в живота си.

"Нещата ставаха все по-тежки и по-трудни, защото от мен започнаха да очакват всеки път да правя такава силна песен", сподели PSY в свое скорошно интервю от офиса на компанията си в Гангнам - шикозния сеулски квартал, който осмива в парчето. "Бях изключително зависим от песента. Това обаче беше преди десет години, така че в момента се чувствам наистина свободен", допълва той.

"Gangnam Style" промени не само кариерата на PSY, но и музикалната индустрия, демонстрирайки как изпълнител, който не се представя на доминиращ език като английския, може да достигне до международна аудитория чрез интернет. Хитовото парче доведе и до промяна в начина на съставяне на музикалните класации, като накара "Билборд" да отчита гледанията и стриймовете в YouTube.

"Кей-поп изпълнителите са много популярни в YouTube, имат много гледания", казва 44-годишният изпълнител.



След планетарния успех на "Gangnam Style" PSY издава три албума.

Последният, "Psy 9th", беше пуснат на музикалния пазар през април от "Пи Нейшън" - звукозаписната компания и агенцията за артисти, която той основа през 2019 г.

PSY настоява, че все още има какво да даде, като разделя времето си между собствената си музика и концерти и работата с изпълнители на "Пи Нейшън".

За PSY "Gangnam Style" остава огромен източник на гордост. "Това е най-големият и велик трофей в живота ми. Когато правя шоу, той е най-силното ми оръжие", казва изпълнителят.

Щастлив го прави и фактът, че младите фенове в публиката знаят думите на песни, които са издадени преди много от тях да се родят. "Тези дни си казвам: "Уау, ти си много популярен. Хората те обичат! Изключително съм щастлив като артист. Днес съм по-щастлив от всякога".

Новаторската роля на PSY признават някои от най-големите имена в кей-попа. "Изключително съм благодарен, че го има. С "Gangnam Style" той проправи пътя на кей-попа в САЩ. Ние успяхме да следваме стъпките му с лекота", сподели наскоро Шуга от друга южнокорейска сензация - момчешката група BTS, която покори върховете в класациите на "Билборд" за албуми и сингли.

През април миналата година PSY и Шуга издадоха парчето "That That". Наскоро клипът към него премина границата от 200 милиона гледания в YouTube.