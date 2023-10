Сара Бъртън с последна колекция за модна къща „Александър Маккуин“

Д изайнерката Сара Бъртън представи последната си колекция за модна къща „Александър Маккуин“ в събота вечер, в която проличаха дълбокото й уважение към историята на марката и безпогрешния новаторски щрих, съобщи АП.

Неочакваното напускане на дизайнерката бележи края на една епоха на театрални, натоварени с емоционална тежест модни шедьоври. Бъртън обаче, вместо просто да запълни празнотата, я освети. В рамките на прощалната си колекция тя преплете дръзкия дух на покойния Александър Маккуин със собствената си смекчена, по-женствена естетика. Тази двойственост беше демонстрирана чрез нарязани корсажи и кървавочервени шипове.

Sarah Burton's #McQueenAnatomy II collection is inspired by female anatomy, Queen Elizabeth I. Exploring tailored silhouettes, focussing on cut and proportion with corset detailing, rounded and sliced shoulders.



Discover more from the #McQueenSS24 show: https://t.co/4DRSJKAIxN pic.twitter.com/B4KmXt94df