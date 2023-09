Вдъхновена от океаните и космоса: "Пиер Карден" представи новата си колекция в Париж

Р аковини, бродирани със сребърни нишки, падащи свободно материи, но въпреки това структурирани - модна къща "Пиер Карден" почерпи вдъхновение от океаните и космоса за новата си колекция за сезона пролет-лято, представена на Седмицата на модата в Париж, предаде АФП.

Дефилето беше организирано под купола на централата на Френската комунистическа партия, където свои колекции са показвали също "Диор", "Луи Вюитон", "Сен Лоран", "Прада".

WATCH: Pierre Cardin kicks off Paris Fashion Week with a show in the headquarters of France's Communist Party https://t.co/ni0y22qS57 pic.twitter.com/SARQDsoYYJ