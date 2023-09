След кражбата: "Балмен" съблазни с цветно дефиле в Париж

С пищното си и цветно дефиле на Седмицата на модата в Париж звездният дизайнер на "Балмен" Оливие Рустен показа, че е преодолял кражбата на 50 артикула от колекцията си - безпрецедентна случка в света на модата, предаде АФП.

Цветя, цвят, блясък, крещящи обувки: Рустен, който понастоящем носи расти, заложи на показността, карайки публиката да забрави кражбата, за която самият той съобщи в Инстаграм в средата на септември.

THE NEW BALMAIN COLLECTION IS INSANE HELLO pic.twitter.com/TJXPiE5y5j

"Цветя за пролетта, колко новаторско", пошегува се дизайнерът няколко дни преди представянето на колекцията.

Цветята наистина присъстваха навсякъде: в шарки, изваяни или избродирани върху мини рокли или като украса на цветни обувки на висок ток.

Визия, решена изцяло в червено - рокля, осеяна с рози, и обувки, гарнирани с гигантска роза, беше водещият силует на колекцията.

Предизвикателната и изваяна линия на Оливие Рустен се откриваше и в ансамбли със силно изрязани и деколтирани сака и къси поли.

"Балмен" показа новата си колекция в театър "Шайо" с изглед към Айфеловата кула.

It’s absolutely insane that this complete collection was stolen over a week ago, and Olivier and his team at Balmain still delivered it on time. The entire collection—just exquisite. 🌹 pic.twitter.com/YuW4QK17bo