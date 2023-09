Смесица от оптимизъм и готическа елегантност: Рик Оуенс представи новата си колекция

Н овата модна колекция на Рик Оуенс - дизайнерът, известен с мистичната готическа естетика, представлява пътешествие не само из света на модата, но и през собствените вътрешни размисли на Оуенс, съобщи АП.

Докоснат от радостния оптимизъм на певицата Бьорк по време на неин концерт, Оуенс се е усъмнил в обичайния си мрачен възглед към света, особено с оглед на събития като войната в Украйна.

И все пак, докато натрапчивите нюанси на черно, червено, нежно сиво и розово преобладаваха в новата пролетна колекция на модна къща „Рик Оуенс“, на зрителите стана ясно, че интроспекцията на Оуенс не е разводнила характерния му стил. Мрачната, но елегантна атмосфера, беше осезаема на дефилето в Париж.

A bit of a dystopian closing at Rick Owens SS24 pic.twitter.com/8IcAd6DrNp — highsnobiety (@highsnobiety) September 28, 2023

Оуенс представи поли и панталони с висока талия от структурирана кожа или пребоядисан деним, съчетани с трико или кожени горнища, които сякаш галят и оформят горната част на торса. Тоалетите, в които фигурира органичен памук и ръчно изработени кожени елементи, загатнаха за италианския си произход и демонстрираха акцента, който Оуенс поставя върху устойчивостта.

Getting nervous watching the Rick Owens models walk down the stairs 😭 pic.twitter.com/OKoSuHY1jU — highsnobiety (@highsnobiety) September 28, 2023

По време на дефилето отекваше песента „I Still Believe in Love“ на Даяна Рос. Повтарящият се рефрен подчерта сложното взаимодействие между предпазлив оптимизъм и дълбоко вкоренена съпричастност към един проблемен свят.

Макар и докоснат от заразителния дух на Бьорк, Оуенс остана верен на своята същност. За мнозина в публиката това беше успокояваща константа сред непрекъснато променящия се свят.