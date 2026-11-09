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Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Битката на Брус Уилис с деменцията бележи тежък обрат. Докато бившите му колеги и приятели от филмовите среди са го забравили, семейството му прави и невъзможното, за да му осигури постоянни медицински грижи

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Г одини след като се оттегли от киното заради тежката си диагноза, състоянието на обичания актьор Брус Уилис продължава да се влошава. Нови разкрития на близки до звездата източници разкриват тъжната реалност зад кулисите: докато холивудските му „приятели“ са го забравили и са го оставили сам, съпругата му Ема Хеминг Уилис инвестира цяло състояние в специализирана денонощна медицинска грижа, за да му осигури достоен живот, пише Daily Mail.

Макар актьорът от „Умирай трудно“ да живее в своя собствена реалност заради фронтотемпоралната деменция, битката с болестта изисква титанични финансови и емоционални усилия от страна на семейството му.

Холивудските приятели изчезнаха, когато светлините изгаснаха

Според източници, близки до обкръжението на актьора, суровата страна на славата се е проявила с пълна сила след диагнозата му. Мнозина от колегите и влиятелните му приятели от бляскавите години в Меката на киното просто са престанали да звънят и да се интересуват от него.

„Когато вече не можеш да снимаш и да носиш приходи, много от хората в Холивуд изчезват. Брус беше душата на компанията, но днес голяма част от тези така наречени приятели ги няма“, споделя информатор пред медиите.

„Мегасъстояние“ за денонощни медицински грижи

На фона на отчуждението от страна на филмовия свят, съпругата му Ема Хеминг не жали сили и средства. За да се справи с прогресиращото заболяване, тя харчи огромна част от финансовия ресурс на семейството за поддържането на специализиран екип от невролози, терапевти и медицински сестри, които да се грижат за Брус 24 часа в денонощието в техния дом.

Въпреки тежестта на ситуацията, Ема продължава да бъде негова непоколебима закрилница, като води и публична битка за повишаване на осведомеността за деменцията и защитата на достойнството на болните от спекулациите в жълтата преса.

Източник: Daily Mail    
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