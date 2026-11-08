Сапунджиева от „Игри на волята“ проговори за любовта и мъжа до себе си. Алекса ли е?

Е дна от най-атлетични участнички в историята на „Игри на волята“ - Десислава Сапунджиева, прави любопитно признание за личния си живот в новия епизод на След Игрите: По правилата на Мартин. Пред Мартин Кънев тя разкрива, че има мъж до себе си, а признанието идва на фона на засиления интерес към отношенията ѝ с Алекса.

Този път Мартин напуска фитнес залата и гостува в дома на Сапунджиева, където двамата се впускат в откровен разговор за любовта, спорта и живота извън Арената. Водещият не пропуска да я попита и за пътуването ѝ до Доминиканската република, където по същото време е бил и Алекса. Срещнали ли са се двамата и какви са отношенията им след участието в звездния турнир на „Игри на волята“?

Освен за любовния си живот Сапунджиева говори и за скорошната си ринопластика. Тя разказва за възстановяването след операцията, цената на интервенцията и дали мъжът до нея е подкрепил решението ѝ да промени външния си вид.

Десислава разкрива и тайните зад впечатляващата си физическа форма. Тя споделя подробности за тренировъчния си режим, храненето и най-честите грешки при отслабване. Зрителите ще научат повече и за професионалния ѝ път като софтуерен инженер, както и за страстта ѝ към кулинарията.

Кой е мъжът до Сапунджиева и случило ли се е нещо между нея и Алекса в Доминикана? Гледайте новия епизод на След Игрите: По правилата на Мартин, за да разберете!