„Всичко е любов“: Деми Мур с трогателна снимка за рождения ден на Брус Уилис

Д еми Мур отбеляза поредната година от живота на Брус Уилис, съобщава PEOPLE .

63-годишната актриса публикува две скорошни снимки на Уилис в своя Instagram профил в чест на 71-вия му рожден ден в четвъртък, 19 март. Звездата от „Шесто чувство“ е заснет как получава целувка от обожаваната си внучка Луета, седнала в скута му.

„Всичко, от което се нуждаеш, е ЛЮБОВ. Честит рожден ден, Б. У.! ♥️“, написа Мур към милия пост. Споделяйки кадъра и в своите Instagram Stories, номинираната за „Оскар“ звезда от филма „Веществото“ добави: „Поколенческа любов за рождения ден! Честит рожден ден, Б. У.!“

Брус и Мур, които бяха женени от 1987 до 2000 г. и имат три дъщери – Румър Глен Уилис (37 г.), Скаут Лару Уилис (34 г.) и Талула Бел Уилис (32 г.), остават близки и до днес. Порасналите дъщери на суперзвездите многократно са споделяли моменти от живота на своето голямо сплотено семейство в социалните мрежи. Брус и Деми са баба и дядо на 2-годишната Луета – дъщеря на Румър и бившия ѝ приятел Дерек Ричард Томас.

В чест на големия ден на Брус, съпругата му от 2009 г. насам Ема Хеминг Уилис също публикува трибют, подчертавайки новообявената си благотворителна организация „Фонд Ема и Брус Уилис“.

Happy 71st birthday to the legendary icon Bruce Willis. pic.twitter.com/4tbkkprKiH — Pop Tingz (@PopTingz) March 19, 2026

„Ако искате да почетете Брус днес, моля, помислете за подкрепа на фонда или друга организация, работеща в тази област, или просто се обадете на някой, който се грижи за болен – малък акт на доброта, който може да означава толкова много 💙“, написа 47-годишната Ема. Брус и активистката имат две дъщери – Мейбъл (13 г.) и Евелин (11 г.).

Брус Уилис беше диагностициран с афазия през 2022 г., последвана от фронтотемпорална деменция (ФТД). По това време семейството му обяви, че той се оттегля от актьорството. Ема работи активно за повишаване на осведомеността относно заболяването чрез интервюта, социални медии и в книгата си от 2025 г. „Неочакваното пътуване: Намиране на сила, надежда и себе си по пътя на грижата“.

През октомври 2024 г. Румър сподели пред PEOPLE, че е „толкова благодарна“, че родителите ѝ са толкова добри приятели. „Мисля, че едно от най-красивите неща, на които все още съм свидетел в отношенията им, е просто тяхната любов и подкрепа един към друг.“

Следващата поява на Мур на голям екран ще бъде заедно с Кики Палмър във филма на Бутс Райли „I Love Boosters“, който излиза по кината на 22 май. Тя участва и в сериала на Paramount+ „Landman“, който е подновен за трети сезон.