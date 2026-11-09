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Имотите на Атинската ривиера достигнаха 32 000 евро на квадратен метър

Как данъците и проектът Елиникон привличат милионери

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

9 ноември 2026, 14:39
Имотите на Атинската ривиера достигнаха 32 000 евро на квадратен метър
Източник: iStock

Крайбрежието южно от Атина се утвърди като един от най-скъпите имотни пазари в Гърция. Луксозни жилища там вече се продават за до 32 000 евро на квадратен метър, а заможни купувачи от чужбина влагат милиони евро в имоти по бреговете на Атика, съобщава гръцкото издание To Vima.

От Глифада и Вула до Вулиагмени и Сунион търсенето е насочено към нови апартаменти с изглед към морето, пентхауси със собствен басейн и луксозни вили. Купувачите идват от Европа, САЩ и Близкия изток.

Според изданието цените се покачват заради два фактора: мащабното преустройство на бившето атинско летище в Елиникон и ограниченото предлагане на жилища.

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Данъкът, който може да предизвика бум на сделките

Експерти от бранша очакват нова вълна от покупки преди повишаването на данъка върху прехвърлянето на имоти за лица с данъчно местожителство извън ЕС и Европейското икономическо пространство. За определени жилищни имоти ставката се вдига от 3% на 15%. Промяната важи за окончателни договори, подписани от 1 юли 2027 г. нататък.

До тази дата засегнатите купувачи имат силен стимул да приключат сделките си. Затова пазарът очаква ръст на покупките през първите шест месеца на 2027 г.

Разликата в разходите е осезаема. За имот с данъчна оценка 1 млн. евро данъкът, заедно с общинската такса, нараства от 30 900 евро на 154 500 евро. Това е с 123 600 евро повече. При имот за 3 млн. евро допълнителната тежест достига 370 800 евро.

Къде цените са най-високи

Най-скъпият район остава Вулиагмени. По данни на платформата Spitogatos за третото тримесечие на 2026 г. средната офертна цена там е 7442 евро на кв. м. Следват Вула с 6389 евро, Елиникон с 5849 евро и Глифада с 5758 евро на кв. м.

По тези офертни цени жилище от 100 кв. м би струвало около 744 000 евро във Вулиагмени, близо 639 000 евро във Вула и 576 000 евро в Глифада, без данъците и разходите по сделката. To Vima уточнява, че това са обявени цени, които не винаги съвпадат с крайно договорените.

В луксозния сегмент нивата са значително по-високи:

  • Вулиагмени: от 8500 до над 12 000 евро на кв. м, с годишен ръст от 5 до 7%, по данни на Engel & Völkers. В ултралуксозния сегмент цените стигат 29 000 евро на кв. м, според Savills.
  • Глифада: от 5300 до над 9000 евро на кв. м, с ръст от 8 до 9% на годишна база. Луксозните жилища струват между 10 000 и 16 000 евро на кв. м. На района се пада 27,5% от новото строителство в южните предградия на Атина.
  • Вула: от 6000 до 8000 евро на кв. м, с годишно поскъпване от 7 до 8%. Имотите от най-висок клас достигат 18 000 евро на кв. м.
  • Елиникон: от 6500 до над 8500 евро на кв. м, с най-силния годишен ръст – от 10 до 12%. В новите комплекси на проекта цените често започват от 10 000 евро на кв. м.
  • Варкиза, Лагониси и Сунион: съответно от 4800 до 7000 евро, от 3000 до 5500 евро и от 5500 до над 7500 евро на кв. м.
  • Палео Фалиро и Алимос: луксозните жилища се продават между 6000 и 12 000 евро на кв. м.

Имоти за милиони

Някои обяви показват мащаба на луксозния пазар. В Глифада пентхаус от 276 кв. м със собствен басейн се предлага за 3,4 млн. евро. Във Вулиагмени Engel & Völkers продава резиденция от 500 кв. м близо до морето за 6,75 млн. евро, с басейн, фитнес и частно кино.

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В Елиникон средната продажна цена в първия етап на проекта е около 10 600 евро на кв. м. В небостъргача Riviera Tower цените стигат 32 000 евро на кв. м.

Чужденците държат над половината от луксозния пазар

Все повече чужденци купуват жилища на Атинската ривиера не само за почивка, но и за постоянно живеене в Гърция. Сред тях са собственици на бизнес, мениджъри на мултинационални компании, инвеститори и заможни представители на гръцката диаспора. Те търсят имоти край морето с лесен достъп до центъра на Атина и до летището.

Според оценки на Engel & Völkers чуждестранните купувачи формират между 55 и 60% от активността на луксозния жилищен пазар в южните предградия. Най-силно е търсенето от САЩ, Израел, Турция и ОАЕ. Значителен е и делът на европейците, най-вече британците. Предпочитани са нови апартаменти и пентхауси с енергиен клас А+, гледка към морето, висока сигурност и луксозни услуги.

Данни на Greece Sotheby’s International Realty за първото полугодие на 2026 г. показват, че 17,4% от запитванията за покупка на следените от компанията луксозни имоти идват от Великобритания. Следват САЩ с 14,5%, Франция с 6,3% и Австралия с 4,2%. Медианната стойност на имотите, които предизвикват интерес, е 2,95 млн. евро – с 28% повече спрямо първата половина на 2025 г.

Ролята на данъчния режим за богати чужденци

Значителна роля играят и заможни чужденци, които прехвърлят данъчното си местожителство в Гърция по специалния режим за т.нар. non-dom лица. По него те плащат фиксиран годишен данък от 100 000 евро върху доходите си от чужбина, независимо от размера им, за срок до 15 години. Условието е инвестиция от поне 500 000 евро в Гърция.

Според Greece Sotheby’s купувачите, ползващи този режим, са донесли 29% от стойността на сделките на компанията през 2025 г., при 14% година по-рано. Атинската ривиера формира 88% от техните сделки, а най-голямата група сред тях са британци.

To Vima припомня, че нарастващият интерес на богати чужденци към преместване в Атина бе отбелязан наскоро и от Financial Times. Британското издание свързва тенденцията с данъчните стимули, които Гърция предлага на собственици на бизнес, инвеститори и корпоративни ръководители.

Елиникон: всичко на първа линия е продадено

Проектът „Елиникон“ заема все по-голям дял от луксозния жилищен пазар. По данни на Lamda Development към края на август 2026 г. и 315-те жилища, пуснати за продажба по крайбрежието, са продадени. В комплекса Little Athens 81% от 750-те жилища са продадени или запазени.

Гърците съставляват 49% от купувачите, представителите на гръцката диаспора – 19%, а чужденците – 28%. По предназначение 37% от купувачите планират да ползват имотите си за ваканции, 31% купуват с инвестиционна цел или за отдаване под наем, а 30% – за основно жилище. Първите жилища се очаква да бъдат предадени през 2027 г.

Чуждите инвестиции в имоти – над 1 млрд. евро

През първото полугодие на 2026 г. чуждестранните инвестиции в гръцки недвижими имоти надхвърлиха 1 млрд. евро. По данни на Банката на Гърция преките чуждестранни инвестиции в сектора са достигнали 1,027 млрд. евро. Това е ръст от 9,5% спрямо 938,3 млн. евро година по-рано.

През първото тримесечие притокът на капитал е скочил с 43,4% на годишна база до 511,6 млн. евро. През второто тримесечие обаче е спаднал с 11,3% до 515,8 млн. евро.

Редактор: Маргарита Костадинова
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