Икономическа полиция влезе в кметството в Марково

И кономическа полиция влезе тази сутрин в кметството на село Марково, предава БНР.

По думите на кмета Десислава Терзиева проверката е предизвикана от сигнал на зам.-кмета на община „Родопи“ Васил Петлешков.

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"Няма арестувани, няма обвинения, целта на такава акция в кметството е да бъде компрометирана", каза Десислава Терзиева.

Тя изрично подчерта, че управите на малките населени места са с ограничени правомощия и нито възлагат, нито сключват договори за обществени поръчки.

Кметът на Стамболийски: Toва беше PR акция на полицията

Кметът на Марково Десислава Терзиева заяви, че планира да даде пресконференция за случая и за атмосферата на работа в община „Родопи".