България

Икономическа полиция влезе в кметството в Марково

Десислава Терзиева: Целта на такава акция в кметството е да бъде компрометирана

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 14:44
Икономическа полиция влезе в кметството в Марково
Източник: Thinkstock/Guliver

И кономическа полиция влезе тази сутрин в кметството на село Марково, предава БНР

По думите на кмета Десислава Терзиева проверката е предизвикана от сигнал на зам.-кмета на община „Родопи“ Васил Петлешков.

МВР, НАП и ДАНС влязоха в Община Пазарджик

"Няма арестувани, няма обвинения, целта на такава акция в кметството е да бъде компрометирана", каза Десислава Терзиева.

Тя изрично подчерта, че управите на малките населени места са с ограничени правомощия и нито възлагат, нито сключват договори за обществени поръчки.

Кметът на Стамболийски: Toва беше PR акция на полицията

Кметът на Марково Десислава Терзиева заяви, че планира да даде пресконференция за случая и за атмосферата на работа в община „Родопи".

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
Икономическа полиция Марково кметство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

„Ауди“ помете друга кола на АМ „Тракия“, загина жена

Мистерия, самолет на руското Министерство на отбраната кацна в Израел

Мистерия, самолет на руското Министерство на отбраната кацна в Израел

Огромен взрив в Турция, много загинали и ранени

Огромен взрив в Турция, много загинали и ранени

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Жена откри тяло на бебе във фризер, докато почиствала дома на починалата си майка: „Като сценарий за филм на ужасите е“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето обича да спи в дрехите ви

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 6 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 6 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 6 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция обвини Иран за кибератаките срещу хладилни системи на супермаркети

Франция обвини Иран за кибератаките срещу хладилни системи на супермаркети

Свят Преди 33 минути

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас призова за твърд отговор

КЗП сезира КЗК за голяма търговска верига

КЗП сезира КЗК за голяма търговска верига

България Преди 1 час

КЗП е предоставила на антимонополния орган събраните доказателства

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

БДЖ обяви, че влаковете ще продължат да спират на Павликени

България Преди 2 часа

Не се предвижда отпадане на нито един от съществуващите влакове

Асен Василев

Асен Василев: Всеки българин ще плати с 290 евро повече с Бюджет 2027

Парите ни Преди 2 часа

Срещу средно 336 евро нови данъци на човек държавата ще върне 46 евро чрез по-високи социални придобивки, изчисли лидерът на „Продължаваме промяната“

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Роби Уилямс защити Оливия Родриго след обвинения, че е копирала негов хит

Любопитно Преди 3 часа

Британската поп икона Роби Уилямс публично защити младата певица Оливия Родриго след фенове отбелязаха прилика между новата ѝ коледна песен и неговия хит „Candy“, като нарече съдебните преследвания в индустрията „отвратителни“

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Милионерските депозити у нас намаляват, но парите в тях растат

Парите ни Преди 3 часа

Общата сума по депозитите на домакинствата достига 57,22 млрд. евро към края на септември, с 16,2% повече за година, сочат данни на БНБ

От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя

От бунтар до изхабен рефлекс: Защо политическият стил на Доналд Тръмп се променя

Свят Преди 3 часа

Анализ на Newsweek разкрива, че характерните провокации, шеги и мемета, които донесоха власт на Доналд Тръмп през 2016 г., днес се превръщат в изхабен рефлекс, който все по-трудно ангажира и убеждава избирателите

Принц Хари се оттегли от ръководния си пост в компания за психично здраве

Принц Хари се оттегли от ръководния си пост в компания за психично здраве

Любопитно Преди 3 часа

По-малко от три месеца след завръщането си в Обединеното кралство принц Хари се оттегля от поста си на главен директор по обществено въздействие в BetterUp. Той става старши съветник, за да се фокусира върху ключови проекти, инвестиции и благотворителност

Божанов поиска оставката на Гълъб Донев заради писмото до ЕК

Божанов поиска оставката на Гълъб Донев заради писмото до ЕК

България Преди 3 часа

Съпредседателят на „Да, България“ иронизира версиите на управляващите откъде опозицията се е сдобила с документа за втория пенсионен стълб

Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина

Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина

Свят Преди 3 часа

Куфарът бил изоставен до контейнер за отпадъци

Джъстин Тимбърлейк разкри истината за "What Goes Around… Comes Around" и Бритни Спиърс

Джъстин Тимбърлейк разкри истината за "What Goes Around… Comes Around" и Бритни Спиърс

Любопитно Преди 4 часа

Джъстин Тимбърлейк разсея 20-годишен слух, потвърждавайки, че емблематичното му парче "What Goes Around… Comes Around" не е посветено на бившата му изгора Бритни Спиърс. Певецът разкри истинската история зад хита и разказа за сложните им отношения

Съдят управителя на ВиК Монтана за щети за 435 934 евро

Съдят управителя на ВиК Монтана за щети за 435 934 евро

България Преди 4 часа

От прокуратурата посочват, че част от обвиненията са свързани с договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Самотната битка на Брус Уилис: Кой остана до него извън прожекторите

Любопитно Преди 4 часа

Битката на Брус Уилис с деменцията бележи тежък обрат. Докато бившите му колеги и приятели от филмовите среди са го забравили, семейството му прави и невъзможното, за да му осигури постоянни медицински грижи

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз

Ръсел Бранд е осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуален тормоз

Свят Преди 4 часа

Опозореният британски комик и бивш радиоводещ чу тежката си присъда в Кралския съд в Саутуарк, след като съдията разгроми лъжите му и го определи като „сексуален хищник с арогантно пренебрежение към жените“

Жилища срещу доходи: България с трети най-голям спад в ЕС – 16,2%

Жилища срещу доходи: България с трети най-голям спад в ЕС – 16,2%

Парите ни Преди 4 часа

Средно за Евросъюза показателят се е повишил с 6,8% от 2015 г. насам, сочат данни на Евростат

Джо Байдън

Байдън с емоционална изповед за рака: Забавя ме, но не ме спира

Свят Преди 4 часа

Бившият президент на САЩ разкри, че заради диагнозата ще трябва да ограничи медийните си изяви около излизането на новите си мемоари „Обещай ми, Америка“. Въпреки тежкото си състояние, 83-годишният политик остава оптимист за своето лечение

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg
1

Човешкият шум вреди на дивите животни

sinoptik.bg
1

До 20 градуса в хода на седмицата

sinoptik.bg

Спомен за Ерик Дейн: Актьорът, който превърна болката си в кауза

Edna.bg

Неразказаните истини за женското здраве: Защо бързите решения не работят?

Edna.bg

Наталия Ефремова: Министрите и членовете на политическия кабинет са със замразени възнаграждения

Nova.bg

Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които служителят не използва в срок

Nova.bg