Съдят управителя на ВиК Монтана за щети за 435 934 евро

О кръжна прокуратура - Монтана внесе обвинителен акт срещу управителя на местното дружество „Водоснабдяване и канализация“ за длъжностни престъпления, довели до значителни финансови щети за компанията в размер на над 852 000 лева (435 934 евро) с ДДС.

Валери Иванов е управител на дружеството от 2006 г. Според обвинението в периода 2014-2022 г. той не е изградил и осигурил ефективна система за вътрешен финансов контрол, не е следил достатъчно изпълнението на финансовите ангажименти по сключените договори и не е упражнявал необходимия надзор върху служителите, отговарящи за отчитането на общественото имущество.

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От прокуратурата посочват, че част от обвиненията са свързани с договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация за отстраняване на арсен от питейната вода. Той бил сключен еднолично от управителя в периода между 25 август 2017 г. и 2 септември 2019 г., без да са спазени законовите изисквания за възлагане на обществена поръчка.

Според събраните доказателства договорът бил сключен без наличие на условия за неотложност и без предварителни проучвания или избор на подходяща технология за пречистване. Не били изготвени и одобрени инвестиционен проект и необходимите строителни книжа, включително разрешение за строеж.

В резултат дружеството придобило елементи от пречиствателна станция, която се оказала негодна за предназначението си и неизползваема в бъдеще. От тази сделка последвали допълнителни щети в размер на 114 000 лева (58 287 евро) с ДДС.

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Обвинението срещу управителя е по два текста от Наказателния кодекс, свързани с безстопанственост и неизпълнение на задълженията за полагане на достатъчно грижи при управлението на поверено имущество.