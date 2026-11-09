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Констипацията – чест проблем, за който не се говори лесно

Констипацията – чест проблем, за който не се говори лесно

9 ноември 2026, 14:02
Констипацията – чест проблем, за който не се говори лесно
Източник: Doppelherz

Г оворим по темата с д-р Петър Димов, дм, който е главен асистент по патофизиология в Медицински университет – Пловдив и специалист по Хранене и диететика. Д-р Димов е и част от екипа на Куайсер Фарма България, където заема длъжността медицински и регулаторен експерт.

Д-р Димов, колко широко е разпространен проблемът с констипацията?

Трудно може да се даде отговор на този въпрос, защото от различни източници може да попаднете на стойности от 2% до близо 30% от общата популация. Големите разлики идват от това, че много често хората не търсят непременно лекарска помощ, особено ако става дума за преходни състояния, които преминават бързо, а и доста хора се смущават да говорят за това и крият, като замъгляват резултатите от анкетите. Ако погледнем обаче пазара на лаксативи, в световен мащаб той възлиза на около 8 милиарда долара, като се предвижда потреблението да се повиши още в близките години. Реалистично е да се приеме, че около 10-15% от населението във всеки един момент се бори с негативните ефекти на запека.

Кои са най-честите причини за констипация?

Могат да бъдат различни причини, свързани с начина на живот – ниска консумация на фибри и течности, липса на достатъчно физическа активност, прекомерен психоемоционален стрес, пътувания, при които се променя средата и диетата на човек и др.

А кой най-често страда? Има ли хора, които са изложени на по-висок риск?

Несъмнено има, един от факторите е полът – дамите са около два пъти по-често засегнати от запек в сравнение с господата. С напредването на възрастта също се увеличават случаите, тъй като перисталтиката се забавя, хората започват да водят по-заседнал начин на живот, приемат медикаменти с възможни странични ефекти и т.н.

Как можем да разпознаем, че се развива такъв проблем? Може ли да е без симптоми?

Може, да и при различните хора протича различно. Ако са изминали 2 или вече 3 дни без изхождане, най-вероятно е налице проблем, макар границите на нормата тук да са доста разтегливи и всичко е индивидуално. При някои хора дори един ден без изхождане може да доведе до чувство на подуване, тежест, понякога съпроводени с болки и други неприятни симптоми.

Как можем да си помогнем сами – предполагам има какво да се направи преди да тръгнем към аптеката или направо към лекарския кабинет?

Да, има, общо взето можем да „прочетем на обратно“ причините за запек, които дискутирахме преди малко. Увеличаване на приема на течности и фибри, консумиране на супи, някои плодове имат подчертано добър ефект, като сливите например, включително и сушени. Увеличаване и на движението, ангажиране на коремната мускулатура с цел подпомагане на перисталтиката.

Ако и това не помогне?

Е, разбира се, разполагаме и с фармакологичен подход. Има различни групи лаксативи, като всяка от тях има своите предимства и недостатъци. Някои лаксативи, особено в случаите на предозиране, могат да предизвикат диария. Други крият риск от привикване, т.е. изпадане в състояние, при което без прием на даден медикамент моториката на червата е вяла и симптомите се завръщат. Много предпочитани напоследък са осмотичните лаксативи, какъвто е например макрогол. Те действат на хигроскопичен принцип – привличат вода като улесняват придвижването на чревното съдържимо и увеличават обема му. Макроголът не се абсорбира през червата, т.е. действието му е строго локално, няма системни ефекти, което го прави и с добър профил на безопасност.

При консумацията на храните, които споменахте преди малко, е възможно да се увеличи образуването на газове, това не създава ли допълнителен дискомфорт?

Да, много често се получава именно така, в такива случаи влизат в съображение т. нар. газогонни средства. Такова е симетиконът, като можем да го открием в състава, както на лекарства, така и на медицински изделия. Той спомага за сливане на газовите мехурчета в по-големи такива, което улеснява извеждането на газовете от организма и облекчава симптомите. Симетиконът също не се абсорбира в червата и не преминава в кръвта. Ефектите са му само локални. Продукт, който съчетава тези две съставки, е например Допелхерц Интестин Лакс, който се предлага под формата на течни сашета, много удобни за пътуване и прием навсякъде и по всяко време.

В случаите, когато и подобни мерки не дават резултат, какво е добре да се направи?

Най-правилното е да се потърси лекарска помощ. Макар и доста често, на пръв поглед, безобиден проблем, запекът, особено хроничния такъв, може да е сигнал за някакво сериозно заболяване или пък с времето да доведе до други усложнения, напр. поява на хемороиди. На първо място е важно да се установи причината за тези диспептични оплаквания и след това да се търси най-добрият начин за повлияване.

Споменахте добър профил на безопасност, могат ли бременни жени да приемат макрогол и симетикон?

На практика, да, но това е добре да се случва след консултация с лекар. Както вече казах, тези съставки не се усвояват в организма, т.е. няма риск по кръвен път те да достигнат до плода, нито създават някаква потенциално опасна ситуация за майката, освен, разбира се, при предозиране, когато може да се очаква диария.

Какво още трябва да имат предвид хората, които са решили да опитат комбинация от макрогол и симетикон, за какво трябва да внимават?

При тези, които приемат редовно някакви медикаменти, за които е особено важно точното дозиране, трябва да се знае, че може да има промяна в чревния пасаж (да се ускори), което пък да повлияе количеството усвоено лекарство. За да се избегнат подобни ефекти, препоръчваме приемът на лекарства да става с интервал от няколко часа от приема на Допелхерц Интестин Лакс.

Какви други съвети бихте дали на нашите читатели?

Независимо каква е основната ни тема, има някои постулати, които важат винаги – разнообразно и балансирано хранене, качествен сън и ограничаване на психоемоционалния стрес са все фактори, които спомагат за здравословен начин на живот.  

Хранителна добавка с билкови култури, витамини C и B2. Препоръчителна дневна доза: 1 саше.
Да не се превишава препоръчителната дневна доза. Не използвайте като заместител на разнообразното хранене.
Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. Рег. № Т222400880/04.12.2024 г.

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