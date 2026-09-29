Дъщерята на Брус Уилис сподели трогателна снимка с баща си

Д ъщерята на холивудската легенда Брус Уилис - Талула, трогна феновете по целия свят, след като публикува нова, изключително рядка снимка с баща си в социалните мрежи. На кадъра 32-годишната Талула нежно целува звездата от „Умирай трудно“, докато той се усмихва топло към камерата.

„Толкова сладко!“, написа тя съвсем кратко под снимката, която бързо събра хиляди трогателни коментари и думи на подкрепа от фенове, възхитени от силната връзка между баща и дъщеря.

71-годишният актьор изключително рядко се появява на обществени места през последните години, но съпругата му Ема Хеминг Уилис и дъщерите му периодично споделят уловени семейни моменти, за да държат почитателите му информирани.

Борбата с коварната болест

През март 2022 г. семейството на Брус Уилис официално обяви, че той прекратява актьорската си кариера, след като бе диагностициран с афазия - състояние, което засяга способността за говорене и разбиране на речта.

През февруари 2023 г. близките му съобщиха за прогресиране на заболяването и уточниха конкретната диагноза - фронтотемпорална деменция (FTD). Заболяването засяга челно-слепоочните лобове на мозъка и за съжаление към момента не съществува лечение, което да го спре или излекува напълно.

Семейството на звездата за пореден път призова медиите и обществеността за уважение, дискретност и разбиране към тяхната лична битка.