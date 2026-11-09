Парис Хилтън, Аня Тейлър-Джой и Салма Хайек завладяха червения килим в Лос Анджелис

З вездите се събраха в пълния си блясък в Лос Анджелис в събота, 7 ноември 2026 г., демонстрирайки впечатляващо разнообразие от луксозни рокли и дръзки дизайнерски решения на 15-ото годишно издание на LACMA Art+Film Gala. Парис Хилтън оглави парада на елегантността със блестяща сребърна рокля, подчертаваща фигурата ѝ, докато дъщерята на Джуд Лоу – Ирис Лоу, остави малко на въображението с провокативна прозрачна рокля.

Аня Тейлър-Джой също привлече вниманието с изключителна скулптурна визия, а Никол Кидман, Джулия Гарнър и Салма Хайек бяха сред останалите известни личности, които направиха стилно появяване на червения килим.

Престижното събитие, проведено в Музея на изкуствата в окръг Лос Анджелис (LACMA), отдаде почит на режисьора Дени Вилньов и художничката Вия Целминш. Организирана под егидата на Gucci и с домакини Леонардо ди Каприо и попечителя на музея Ева Чоу, галата включваше и музикално изпълнение от звездата на BLACKPINK – Rosé.

Вижте звездите, които засияха в Лос Анджелис в нашата ГАЛЕРИЯ: