Дете на 13 г. сред участниците в гонката в центъра на София в събота вечер

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Д ете на 13 години е най-малкият участник в опасното масово придвижване на електрически превозни средства по улиците на София в събота вечерта. Групата, съставена предимно от младежи, е била установена от полицията след подаден сигнал за струпването ѝ в централната градска част, съобщава Dariknews.bg.

При появата на полицейските екипи участниците се разпръснали в различни посоки, като част от тях навлезли в улици с насрещно движение. По данни на „Пътна полиция“ много от водачите са се придвижвали в тъмната част на денонощието и без предпазни каски, с което са създали предпоставки за пътни произшествия, съобщи инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Той предупреди, че ще бъдат наложени санкции както на участниците, така и на техните родители. Когато водачът е малолетен, отговорността се носи от родителите му.

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Биков разкритикува липсата на родителски контрол и подчерта, че предоставянето на подобно превозно средство на дете трябва да бъде съпроводено с обучение за основните правила за движение по пътищата. По думите му отговорността на родителите в тези случаи е изключително голяма.

На място полицията е спряла и глобила един пълнолетен водач за управление без каска и в тъмната част на денонощието. Чрез системата за видеонаблюдение впоследствие са установени и други участници, включително малолетни деца, които са призовани в „Пътна полиция“ за предприемане на съответните мерки.

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Инспектор Биков заяви още, че събирането на голямата група не е било спонтанно, а организирано предварително. Полицията разполага с информация кога и къде са се уговорили участниците, но засега няма да я оповестява, за да не се стигне до ново подобно струпване.