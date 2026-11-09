Остър сблъсък преди преговорите за Украйна: Кремъл изключи Европа, Брюксел не отстъпва

М ирните преговори за войната в Украйна, които ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби, ще бъдат в тристранен формат с участието на Русия, Украйна и САЩ, без европейски представители. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от световните агенции.

Европа се включва в преговорите за Украйна в Абу Даби

Изявлението му обаче се разминава с позицията на Европейския съюз. Говорител на Европейската комисия потвърди, че представители на ЕС ще участват в предстоящите срещи, като част от тях ще бъдат специалисти по вътрешна сигурност, а други ще присъстват от името на Съвета на ЕС.

Песков коментира пред журналисти, че разговорите в Абу Даби ще се проведат между руската, украинската и американската делегация. По думите му Украйна и САЩ разполагат със собствени канали за комуникация с европейските си партньори.

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Изявлението на говорителя на Кремъл противоречи и на казаното ден по-рано от френския външен министър Жан-Ноел Баро. Той съобщи, че френски представители ще присъстват на срещата, на която се очаква да бъдат обсъдени прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и възможностите за деескалация.

От Европейската комисия подчертаха, че участието на европейски представители е свързано със защитата на интересите на ЕС. Говорителят заяви, че Съюзът сам взема решенията за архитектурата на собствената си сигурност и е отворен за разговори със засегнатите страни.

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По думите му обсъждането на архитектурата на европейската сигурност трябва да се състои след края на конфликта в Украйна. Това е едно от посланията, които европейските представители ще отстояват по време на срещите тази седмица.

Говорителят на ЕК припомни и че по-късно през седмицата в Дъблин предстои неофициална среща на Европейския съвет, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна. На нея ще бъдат обсъдени укрепването на украинската държава и финансовата подкрепа за Киев.

Москва обсъжда и среща на върха със САЩ и Китай

Междувременно Дмитрий Песков съобщи, че Русия, Китай и САЩ обменят мнения относно възможния дневен ред на среща на върха между президентите Владимир Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп, предаде ТАСС.

„Има обмен на предложения относно възможния дневен ред на срещата. Страните обменят мнения по този въпрос. Въпросите могат да бъдат най-разнообразни“, заяви говорителят на Кремъл.

Той коментира и намерението на американския президент Доналд Тръмп да постави въпроса за денуклеаризацията по време на евентуалната среща.

„Срещата във всеки случай ще бъде интересна, наистина. И, разбира се, тя ще привлече вниманието на целия свят“, добави Песков.