Полша: Няма доказателства за идеологически мотив зад стрелбата в Краков

Нападателят от атаката в Краков е починал в болницата

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П олската прокуратура засега не разполага с доказателства, че извършителят на масовата стрелба в Краков е бил мотивиран от конкретна идеология. Това съобщи на 9 ноември говорителят на Националната прокуратура Пшемислав Новак, цитиран от "Франс прес" (AFP).

Нападателят от атаката в Краков е починал в болницата

При нападението на 7 ноември загинаха шестима души, а други 16 бяха ранени. Самият нападател почина в болница, след като беше прострелян и задържан от полицията.

„Не разполагаме с констатации, които да ни позволят отговорно и категорично да заявим, че той е бил вдъхновен от определена идеология“, заяви Новак на пресконференция, посветена на продължаващото разследване.

24-годишният полски гражданин откри огън по случайни минувачи от движещ се автомобил в центъра на Краков, втория по големина град в Полша. Стрелбата започнала малко след 15:00 ч. местно време на 7 ноември в района на улица „Славковска“ и централния площад „Главен пазар“, съобщи AFP.

Нападателят бил облечен във военно облекло и използвал оръжие, за което се предполага, че е пушка от типа AR-15. При последвалото претърсване на автомобила му полицията открила и други оръжия и боеприпаси.

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Сред шестимата загинали са четири жени и двама мъже, включително британски гражданин. Сред ранените има двама полицейски служители, единият от които е в критично състояние. Пострадали са и граждани на Австрия, Германия, Португалия, Русия и Великобритания.

По време на полицейската операция извършителят бил прострелян и задържан. По-късно той починал от раните си в болница.

Разследването се разшири и след като в дома му в град Островец Швентокшиски бяха открити три тела - на две жени и един мъж. По предварителна информация те може да са негови роднини. Властите проверяват дали смъртта им има връзка с нападението в Краков.

Според първоначалните данни 24-годишният мъж е притежавал разрешително за огнестрелно оръжие.

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Преди това полският вътрешен министър допусна възможността нападателят да е бил повлиян от крайнодесни или ултранационалистически идеи. Разследващите продължават да проверяват убежденията му, подготовката за нападението и контактите му. Засега няма потвърдена информация за съучастници.

В памет на жертвите в Полша беше обявен национален траур на 8 и 9 ноември. В Краков траурните дни ще продължат до 11 ноември.