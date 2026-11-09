Над 610 млн. евро за социални услуги: Идва нова мярка „За всяко едно дете“

В сяко дете от аутистичния спектър трябва да има възможност да разгърне своя потенциал, всяко семейство да получава навременна подкрепа и никой да не се чувства изолиран заради своите различия. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на международната конференция „Спектри на аутизма: интердисциплинарни перспективи и научни подходи“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

„Зад всяка диагноза стои дете със свои способности, интереси, мечти и уникално светоусещане“, подчерта министърът.

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610 млн. евро от бюджета и още 146 млн. евро от ЕС

За финансиране на социални услуги през 2026 г. в бюджета са осигурени общо над 610 милиона евро. Отделно по програмите „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) и „Образование“, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс, са предвидени общо над 146 млн. евро за подкрепа на децата и техните семейства.

По думите на Ефремова в момента в страната функционират над 430 социални услуги, финансирани от държавния бюджет. В тях безплатна специализирана подкрепа получават над 19 000 деца с увреждания и техните семейства.

„Бъдеще за децата“: над 27 000 подкрепени

Министърът открои две мерки по ПРЧР. По мярката „Бъдеще за децата“ се подкрепя ранното детско развитие, ранната интервенция на уврежданията, развитието на интегрирани социални услуги и осигуряването на грижа за работа с деца и семейства.

„По „Бъдеще за децата“ подкрепа до момента са получили над 27 000 деца и техните семейства. За първи път в рамките на тази мярка се предоставя и т.нар. патронажна грижа за деца на възраст до 3 години“, каза Ефремова.

Идва „За всяко едно дете“

Тя анонсира предстоящото обявяване на нова мярка – „За всяко едно дете“. Целта ѝ е да надгради постигнатото с допълнителна подкрепа за развитие и предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги.

„Особено важно е, че подкрепата ще бъде насочена не само към потребностите на детето и семейството му в настоящия момент, но и към неговото бъдеще. Ще се работи за развитието на социални, емоционални и житейски умения, продължаването на образованието и възможностите за професионална реализация“, каза социалният министър.

„Семействата трябва да срещнат система, която ги насочва“

Ефремова призна, че въпреки постигнатото пред ефективната социална подкрепа за децата, включително и от аутистичния спектър, и техните семейства стоят сериозни предизвикателства.

„Необходима е интегрирана подкрепа, в която социалната, здравната и образователната система работят заедно. Семействата не трябва да бъдат поставяни в ситуация сами да търсят различни институции, кабинети и услуги. Те трябва да срещнат система, която ги насочва, свързва специалистите и осигурява последователна подкрепа за детето“, обясни тя.

Наред с разкриването на повече интегрирани услуги, като една от най-важните цели министърът открои навременния достъп до диагностика и до здравни грижи, осигуряването на разумни улеснения и подходяща среда за хората с аутизъм и промяната в обществените нагласи.

„Нашата задача е да не поставяме ограничения там, където можем да създаваме възможности“, заяви Ефремова.

Бюджетът на ДОО – 16,5 млрд. евро

По-рано през деня социалният министър заяви пред журналисти по отношение на бюджета за следващата година, че всички социалноосигурителни плащания са гарантирани, а бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) е по-висок и възлиза на 16,5 млрд. евро.