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Неразказаните истини за женското здраве: Защо бързите решения не работят?

9 ноември 2026, 15:57
Неразказаните истини за женското здраве: Защо бързите решения не работят?
Източник: NOVA LAB

В новия епизод на NOVA LAB ГРИЖА Даниела Пехливанова посреща Екатерина Стоянова, предприемач, майка на три деца и основател на бранд за женско здраве, заедно с Ксения Момчилова, спортист и ключова част от екипа й. Двете дами повдrhdj завесата над неглижирани, но изключително важни теми за всяка жена, предизвиквайки слушателите да се замислят за истинската грижа за себе си.

Майчинството и пътят към себе си

Екатерина Стоянова, въпреки активния си живот на бизнес дама и майка на три деца, откровено признава, че не успява да се справи с всичко сама. Тя сподели личния си опит в намирането на баланс, подчертавайки значението на съня. Майчинството я научило да цени съня и да делегира, вместо да се стреми към илюзията за перфектност. „Започнах да се чувствам много по-сигурна... да излизам без вина от вкъщи, например.  Това за мен е страшна победа“, споделя тя, акцентирайки, че жизнеността и пълноценността не зависят от грима или перфектния маникюр, а от вътрешната увереност.

Източник: NOVA LAB

Когато жените търсят да бъдат чути

Като ключова фигура в екипа, Ксения Момчилова е ежедневно в контакт с клиенти и разкрива по-дълбока, психологическа страна на работата си: „Много жените имат нужда просто да бъдат чути и да им бъде обърнато внимание.“ Ксения разказва истории, които показват мащаба на тези борби: от жени, страдащи от повтарящи се интимни инфекции, чиито проблеми рушат бракове, до млади майки, изтощени от следродилна депресия, които изпитват „омраза“ към децата си. Нейната работа е да предлага не само продукти, но и разбиране, защото „аз изпитвам безумно много удовлетворение, защото виждам, че сме помогнали на хора“.

Капаните на бързите решения

В свят, обсебен от мигновени резултати, агресивният маркетинг тласка жените към бързи, но често опасни решения. „Хората са нетърпеливи... искат до средата на деня вече да се видели резултат”, посочва Ксения. Като пример тя дава нашумелия медикамент Оземпик за отслабване. „Работи, но хората не си дават сметка... за липсата на нутриенти и неизбежния йо-йо ефект, който връща загубените килограми. Истинската промяна не е лесен и бърз път, а комплексен подход към тялото и ума”.

"Промяната започва отвътре навън"

Философията на бранда „Отвътре навън“ е централна за Екатерина. Тя твърдо вярва, че външната и вътрешната грижа не са конкуренция, а вървят ръка за ръка. „Организма говори по този начин, че нещо не е наред,“ казва тя, призовавайки жените да слушат сигналите на тялото си – умора, подуване, кожни проблеми. Истинските решения изискват разбиране и време. Основата е проста: „храна, вода, сън и движение. Звучи просто и е безплатно,“ допълва Екатерина, призовавайки да не водим „война с моят организъм“.

Източник: NOVA LAB

Да разбием табутата: Менопауза и интимно здраве

Менопаузата и интимното здраве остават едни от най-„срамните“ и табуизирани теми, които жените често подминават с думите „то ще мине“. Ксения подчертава рисковете от хормонални терапии, които лекарите невинаги споделят, и жизненоважната роля на движението през този период. „Ако има един момент, в който трябва да се напънете и да започнете да спортувате, това е този период. Менопаузата...“ Спортът, особено силовите тренировки, помага за запазване на мускулната и костна маса, което значително облекчава симптомите. Интимното здраве пък изисква качествени пробиотици, чието съхранение е от ключово значение, за да гарантира тяхната ефективност.

Нутрикозметика и чревен микробиом: Красота от основата

Красотата също започва отвътре. Проблемите с кожата често са отражение на чревен дисбаланс или хормонални промени, тъй като чревният микробиом, наричан „втори мозък“, диктува апетита и хранителните предпочитания. „Ако микробиомът не ти е окей, вероятно ще ти се ядат повече сладки, въглехидрати…“ обяснява Ксения. Нутрикозметиката, като дихидроберберин – растителен екстракт, който нормализира кръвната захар, потиска апетита и дава енергия, е пример за продукт, който работи с тялото, стимулирайки естественото производство на колаген, вместо да предлага повърхностно покритие. Екатерина сподели, че благодарение на такъв продукт е придобила самочувствие да излиза без фон дьо тен, а Ксения разказа за мъж, който ежемесечно поръчва продукта за съпругата си, за да ѝ помогне да се чувства „женствена“ и красива въпреки здравословните трудности.

Приемане на стареенето и силата на вътрешната красота

В епохата на социалните мрежи, стареенето често се възприема като „провал“. Екатерина признава, че самата тя е била подвластна на тази нагласа, но с времето е осъзнала, че старостта не е страшна. Нейното самочувствие се е променило, когато е започнала да приема естествения си вид – по-къса коса, без грим. Парадоксално, това ѝ е донесло повече увереност: „Забелязвам, че хората ме харесват повече така... Може би това е от вътрешно излъчване“. Самочувствието и вътрешната сила се отразяват много по-силно от външния грим и показват, че истинската красота е в самоувереността и автентичността.

Източник: NOVA LAB

Основните стълбове на здравето

В заключение, Екатерина и Ксения дават изпитани съвети за пълноценен живот, които са едновременно универсални и често неглижирани. За Ксения, сънят е „най-доброто безплатно лечение за абсолютно всеки един проблем“, което хората твърде често неглижират. Екатерина пък твърдо държи на водата, споделяйки как пиенето на 3 литра дневно е трансформирало кожата ѝ и я е избавило от сухотата. Двете гостенки обобщиха основните стълбове на здравето като хранене, сън, вода и движение. Тези четири елемента са фундаментални инвестиции в здравето и красотата, а хранителните добавки са само инструмент за подпомагане на процеса, но не и негов заместител.

Целия епизод на подкаста NOVA LAB Грижа може да видите в YouTube на @novalabofficial.

Източник: NOVA LAB    
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