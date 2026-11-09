Мистериозно заболяване повали бегачи по време на маратон в САЩ

Д есетки бегачи се озоваха в болница след полумаратон в калифорнийския град Санта Барбара (САЩ), покосени от неочаквана и мистериозна вирусна или токсична проява. Докато властите разследват дали става въпрос за опасна горещина, отравяне на водата или неизвестен патоген, полицията отправи спешен призив към всички над 7500 участници за наблюдение на симптомите.

След полумаратона в Санта Барбара (САЩ) в неделя, 8 ноември, най-малко 19 души са получили медицинска помощ в болниците „Санта Барбара“ и „Голета Вали Катидж“, съобщават ABC 7, Los Angeles Times и Santa Barbara News-Press, позовавайки се на здравната мрежа Cottage Health и полицейското управление в Санта Барбара.

„Имаме по-голям от очаквания брой посещения в спешното отделение, свързани с участници в сутрешното организирано бягане в Санта Барбара“, се казва в изявление на Cottage Health, цитирано от LA Times.

„Тази сутрин 19 участници пристигнаха в спешните отделения на Cottage, като редица от тях бяха с подобни симптоми с неустановен произход. Работим по установяването на това дали това се дължи на горещината или на други фактори“, се казва в заключение на изявлението.

Дейвид Монико, местният директор на събитието за полумаратона, заяви пред LA Times, че 15 от хоспитализираните са страдали от „топлинно изтощение“ и нямат сериозни наранявания.

„Мразя да използвам думата „нормално“, защото дори и един извозен с линейка не ни харесва, но при много от тези състезания за издръжливост се стига до извозване на хора, особено в тези по-топли дни“, добави той.

Пунктове за вода са били разположени на всеки 2,5 до 4 км по протежение на маршрута, съобщава ABC 7. Пунктовете са предлагали на участниците хидратираща напитка, вода и енергийни гелове, а на финала са били налични и различни аперитиви.

Според Santa Barbara News-Press и ABC 7, местното полицейско управление разследва големия брой хора, „потърсили медицинска помощ поради необичайни симптоми след приключването на събитието“.

„Лицата са били транспортирани с линейки, самостоятелно или са пристигнали сами в болниците „Санта Барбара“ и „Голета Вали Катидж“, според медиите.

Към момента властите не са разкрили допълнителна информация за хоспитализираните бегачи.

„Причината за съобщените симптоми не е потвърдена“, съобщиха от полицията, цитирани от CBS News.

„Към този момент не се препоръчват конкретни действия за обществеността; въпреки това участниците, които не се чувстват добре, трябва да потърсят медицинска помощ и да следват указанията на здравните специалисти“, казват от полицията.

От полицията помолят всеки, който разполага с информация за инцидента, или всеки, който е изпитал необичайни симптоми след маратона, да се свърже с тях.

Полицейското управление в Санта Барбара, Cottage Health и организаторите на полумаратона в Санта Барбара не са отговорили веднага на запитването на PEOPLE за коментар, уточняват от изданието.