Джъстин Тимбърлейк разкри истината за "What Goes Around… Comes Around" и Бритни Спиърс

Д жъстин Тимбърлейк най-накрая разкри, че хитовата му песен от 2006 г. "What Goes Around… Comes Around" не е била написана за бившата му приятелка Бритни Спиърс, пише Page Six.

Откакто дебютира, мнозина вярваха, че песента е посветена на Спиърс, тъй като излезе по времето, когато поп звездата се развеждаше с Кевин Федърлайн. Според Тимбърлейк обаче това изобщо не е така.

„Може би трябва да разсея един слух на този етап, който се върти от вечност – това не е лична история от моя живот“, каза Тимбърлейк по време на неотдавнашното си участие в поредицата Re-Rank на Complex в YouTube.

„Всъщност това е лична история на един приятел, за която поисках разрешение да използвам“, обясни той за парчето, което бе сингъл от албума му FutureSex/LoveSounds от 2006 г.

45-годишният Тимбърлейк разясни, че песента е била вдъхновена от раздялата на негов близък.

„Той просто преминаваше през това и ми разказваше какво се е случило, а аз го попитах: „Имаш ли против да напиша песен за това?“. И го цитирам, той каза: „Да, подпали я тази ку*ка. Каквото почукало, такова се обадило“. И аз си казах: „Трябва да вървя. Благодаря ти“, спомни си Тимбърлейк.

Изпълнителят на "Mirrors" сподели, че е написал песента за „почти 20 минути“.

В комбинация с 10-минутния музикален видеоклип той заяви, че тя е била безупречна за него във всяко отношение. В шоуто в YouTube Тимбърлейк нареди песента на първо или второ място в цялата си дискография.

И докато "What Goes Around… Comes Around" не е за 44-годишната Спиърс, друга негова песен най-вероятно е – и това е "Cry Me a River" от дебютния му албум Justified от 2002 г.

В нейния видеоклип той пее редом до двойничка на Спиърс, пресъздаваща изневяра.

Тимбърлейк и Спиърс, които се запознават за първи път като деца в The All-New Mickey Mouse Club, започнаха да се срещат през 1999 г. и се разделиха след тригодишна връзка през 2002 г.

В мемоарите си от 2023 г. „Жената в мен“ изпълнителката на "Toxic" твърди, че медийната буря след излизането на видеоклипа "Cry Me a River" я е накарала да изглежда като „блудница, която е разбила сърцето на златното момче на Америка“.

Justin Timberlake finally reveals if ‘What Goes Around… Comes Around’ is about ex Britney Spears — a full 20 years later https://t.co/LISH78AALI https://t.co/kM3VBBsAqz — Page Six (@PageSix) November 8, 2026

„Аз бях в полусъзнание в Луизиана, а той щастливо тичаше из Холивуд“, сподели тя тогава.

В книгата си тя също така твърди, че Тимбърлейк ѝ е изневерявал „няколко пъти“, въпреки че не посочи конкретни имена.

В публикация в Instagram от януари 2024 г., която по-късно беше изтрита, Спиърс се извини на актьора от „По приятелски“ и сподели, че е влюбена в новата му песен по онова време – "Selfish".

„Искам да се извиня за някои от нещата, които написах в книгата си. Ако съм обидила някой от хората, на които искрено държа, дълбоко съжалявам“, написа тогава Спиърс към снимка на Тимбърлейк от гостуването му в шоуто на Джими Фалън.

„Също така исках да кажа, че съм влюбена в новата песен на Джъстин Тимбърлейк 'Selfish'. Толкова е добра и как така всеки път, когато видя Джъстин и Джими заедно, се смея толкова много???“, добави още тя.