Лионел Меси получи престижната награда „Принцеса на Астурия“ за спорт в Испания

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Аржентинската футболна звезда Лионел Меси получи най-престижната спортна награда на Испания като признание за блестящата му кариера и работата му за достъпа на деца в неравностойно положение до здравеопазване и образование.

39-годишният аржентински нападател беше обявен за носител на наградата „Принцеса на Астурия“ за спорт през юни, като журито оцени най-успешния футболист на всички времена и неговата социална работа. Десетки фенове, носещи футболни екипи на Аржентина, аплодираха и скандираха името на Меси, който пристигна под звуците на гайди и барабани на церемонията в Овиедо — столицата на северния испански регион Астурия.

Меси получи официален свитък от пергамент от принцеса Леонор, наследницата на испанския трон, на която са кръстени наградите, която лично похвали неговата уникална кариера.